Das zocken unsere GamePro-Mods, und ihr?

Es ist der erste Freitag im neuen Jahr, es ist 18 Uhr und das heißt... Sonderausgabe des "Was zockt ihr... ?"-Artikels!

Zunächst einmal das Wichtigste zuerst: Ein frohes Neues ihr Lieben! Ich hoffe, ihr seid mir alle gut und sicher ins neue Jahr geschlittert.

Damit das mit tollen Spielen nur so vollgestopfte 2025 auch gleich besonders startet, gibt es heute eine Sonderausgabe des "Was zockt ihr... ?"-Artikels auf GamePro. Denn heute verrät euch ausnahmsweise nicht die GamePro-Redaktion, was aktuell gespielt wird, sondern ich berichte euch von den aktuellen Lieblingsspielen unseres fantastischen Moderatoren-Teams. Also dann, auf geht's!

Das spielen die GamePro-Moderatoren!

Los geht's mit Ledis160417, der die Feiertage über nach stolzen 200 Stunden Starfield beendet und sich danach mit Indy durch Indiana Jones und der Große Kreis gerätselt hat. Zum Start ins neue Jahr treibt er sich auf dem PC in der Zone von Stalker 2 herum und zockt auf seiner PS5 weiter Black Myth: Wukong –was für unseren Souls-Pro doch sicher ein Klacks ist!

Michael_94 startet hingegen in seinem neuen Durchgang in Pokémon: Leuchtende Perle und beim Questen in World of Warcraft Classic ganz gemütlich ins neue Jahr. Zur Abwechslung wird noch der ein oder andere blaue Panzer in Mario Kart 8 Deluxe verschossen.

Sorry, Ledis! Aber mit dir als Held wäre Black Myth noch besser! Spezialfähigkeit: Bannschelle!

Travis hat mit Unknown 9: Awakening ein Spiel für sich entdeckt, das im Vorjahr von der Presse mit einem 59er-Metascore ganz schön abgewatscht wurde. Trotz aller Macken macht ihm das Stealth-Adventure mit The Witcher-Star Anya Chalotra als Haroona richtig viel Spaß und vor allem die interessante Geschichte hat es ihm angetan.

Doch es wird nicht nur geschlichen. In Rise of the Ronin wird mit seiner weiblichen Heldin auch fleißig das Katana geschwungen.

Apropos Rise of the Ronin. Habt ihr schon gewusst... ?

Von der Platin-Trophäe in seinem liebsten Spiel 2024 trennen Durzo nur noch ein paar VR-Missionen, die er sich jetzt in seinem Hard-Run in Final Fantasy 7: Rebirth über das Wochenende noch schnappen will. Sollte sich das kniffliger gestalten als gedacht, will er für ein wenig Abwechslung endlich Returnal eine Chance geben – was eine erstklassige Idee ist.

Und um das perfekte Wochenende abzurunden, wird weiter mit seiner Liebsten der Koop-Modus von Baldur's Gate 3 gezockt. Die beiden haben es jetzt fast bis zu den Türmen des Mondaufgangs geschafft.

Durzo und sein Chocobo kämpfen sich gerade tapfer durch FF7: Rebirth.

Unser Miramax09 ist gerade auf großer Reise durchs schöne Tirol und hat sein Steam Deck eingepackt, auf dem weiter fleißig Elden Ring in Vorbereitung auf Nightreign gezockt wird. Zusammen mit seiner Schwester ist die Seamless Coop-Mod im Einsatz. Einfach wird der gemeinsame Ausflug durch die Zwischenlande allerdings nicht, die beiden haben sich nämlich für einen Randomizer Run (Use what you get) entschieden.

Da bei Patek bereits die Koffer für eine anstehende große Reise gepackt sind, wird ebenfalls Elden Ring gezockt – und das im mittlerweile zehnten (!) Durchgang. Aktuell schnetzelt er sich wieder durch Shadow of the Erdtree.

Bei FoxGrey ist auch ein Handheld im Einsatz, allerdings nicht wie bei Miramax das Steam Deck, sondern sein neues Lenovo Legion Go, auf dem zum ersten Mal Stardew Valley gedaddelt wird. Ansonsten stehen bei Fox noch der Landwirtschaftssimulator 25 auf dem Plan und in Indiana Jones und der Große Kreis wird fleißig die Peitsche geschwungen.

Spielspaß für ganz viele Stunden lag übrigens bei Dailycobra unter dem Weihnachtsbaum, der von seinen Schwiegereltern die Legacy of Thieves Collection von Uncharted geschenkt bekommen hat und die Spiele nach Jahren jetzt nochmal ganz neu erlebt. Ansonsten wird bei Daily weiter CoD: Black Ops 6 gezockt und die Feiertagsaktion mitgenommen.

Bei Miramax wird sich schon fleißig auf Nightreign vorbereitet.

Und last but not least kommen wir zu STownKing, der das Weihnachtsgeld zusammengekratzt und sich eine PS5 Pro geholt hat, auf der jetzt The Last of Us 1 und Bloodborne gezockt wird. Und hört, hört, FromSoftwares Meisterwerk könnte sogar sein neues Lieblingsspiel werden.

Und das war es mit dem Mod-Special des "Was zockt ihr... ?"-Artikels!

An dieser Stelle von der ganzen GamePro-Redaktion ein RIESENGROßES DANKESCHÖN für eure fantastische Arbeit mit der Community. Ihr seid die Besten und ohne euch wäre die Kommentarsektion ein weit düsterer Ort. Danke auch an unsere weiteren langjährigen Mods: ScarryNator, Robotninja, Lucky98luciano und Atain, ihr seid die Besten!