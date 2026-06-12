Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Was zockt ihr am Wochenende?

Das Summer Game Fest ist vorbei, die Release-Woche des Gothic Remakes auch. Zeit, ein wenig durchzuschnaufen und damit einen wunderschönen Freitagabend, ihr Lieben.

Heute gibt's den Wochenend-Artikel mal wieder im alten Format und wir verraten euch, welche Spiele uns (hoffentlich) die freien Tage über bei Laune halten. Also dann, los geht's!

Das spielt die Redaktion der GamePro

Den Start macht Basti, der in LEGO Batman auch den letzten Verbrecher aus Gotham City jagen will – was bekanntlich ganz schöne lange dauern kann. Aktuell steckt er im vierten Kapitel fest und kommt nur schleppend voran, da ihn die optionale Sammelei zu oft ablenkt.

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Autoplay

Chris ist mittlerweile im dritten Dungeon von Mina the Hollower angekommen und sagt: "je länger ich spiele, desto besser wird das Retro-Adventure".

Besonders packt unseren Tech-Experten, dass an jeder Ecke ein Geheimnis auf ihn lauert und man die Spielwelt peu à peu erschließen kann.

Für mehr Infos, schaut gerne in seine Kolumne über Mina:

Mehr zum Thema Mina The Hollower ist das Zelda, das Nintendo niemals machen würde - und gerade deshalb so grandios von Chris Werian

Tobi hat 007: First Light zwar schon durch und war vor allem von den reaktiven Umgebungen des Bond-Spiels schwer angetan, am Wochenende will er sich aber noch den TacSim-Modus näher anschauen.

Das Test-Update von Annika erscheint übrigens am Samstag zur Mittagszeit.

Apropos Annika. Unser toughes Bond Girl hat nun endlich Zeit, den Indiana Jones-DLC "Der Orden der Riesen" nachzuholen.

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Bei Samara und ihrem Mann wird hingegen Path of Exile 2 im Koop gezockt. Seit Monaten wollen die beiden weiterspielen und das jüngste "Return of the Ancients"-Update hat die Lust auf das ARPG wieder ordentlich angekurbelt.

Myki schnappt sich hingegen die thematisch recht düstere Visual Novel Schrödingers Call, in der es um die letzten Momente im Leben und um Reue geht – und die laut Myki einen richtig guten Soundtrack hat.

Da der Rest der Rasselbande bereits im Urlaub ist und sich erholt, war's das auch schon von uns. Achja... ich werde mir Deer & Boy anschauen, das bald erscheint. Packt das narrative Cozy-Adventure, gibt's einen kleinen Test hier auf GamePro.

Also dann, gehabt euch wohl und ganz viel Spaß beim Zocken – und verratet uns natürlich, wie euer aktuelles Lieblingsspiel heißt.