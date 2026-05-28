Path of Exile 2: Return of the Ancients startet heute - Uhrzeit, Inhalt und alle Infos zum großen Patch im Live Ticker

Mit Return of the Ancients bekommt Path of Exile 2 sein bisher größtes Update.

Das Action-RPG Path of Exile 2 macht seinen nächsten großen Sprung in Richtung Full-Release. Mit dem Update Return of the Ancients krempelt der große Diablo-Konkurrent nicht nur das Endgame um, es kommen auch zwei neue Ascendancy-Klassen und ein neues Build-Feature.

Zum Start des Addons haben wir einmal alle wichtigen Informationen für euch zusammengetragen und natürlich halten wir euch hier auch über eventuell auftretende Probleme auf dem Laufenden – sobald das Update live ist, stürzen wir uns nämlich auch direkt ins Gefecht.

Wenn ihr direkt zu einem bestimmten Punkt springen wollt, könnt ihr das über das folgende Inhaltsverzeichnis tun:

Alle aktuellen Informationen zum Start im Liveticker

20:30 Uhr Willkommen im Liveticker zum Launch von Return of the Ancients. Hier halten wir euch ab heute und vor allem auch morgen über den Launch des neuen Updates hinweg auf dem Laufenden. Da Path of Exile 2 zeitgleich zum Release des Addons mit einem Free Weekend startet, könnte der Ansturm sehr groß ausfallen. Ob die Server das aushalten, bleibt abzuwarten.

Startuhrzeit, Preload und Inhalt von Return of the Ancients

Release: 29. Mai 2026, 22:00 Uhr

Pünktlich zum Start des Wochenendes geht es Freitagabend los, allerdings erst um 22:00 Uhr deutscher Zeit. Ab dann öffnen sich die Türen für alle Spieler*innen auf PC, PS5 und Xbox Series.

Der Preload: soll auf allen Plattformen spätestens kurz vor dem Release verfügbar sein, bisher können wir zumindest auf Steam aber noch kein Update laden.

4:01 Path of Exile 2: Riesiges Update 0.5 "Return of the Ancients" bringt neue Endgame-Storylines, Bosse, Uniques und Ascendancys

Autoplay

Entwickler Grinding Gear Games hat Return of the Ancients als bisher größtes Update angekündigt. Inhaltlich legt der Patch dabei einen großen Fokus auf das Endgame. Die Aktivitäten wurden überarbeitet, es gibt sechs neue Endgame-Storylines und noch mehr.

Dazu kommen zwei neue Ascendancy-Klassen, 15 neue Bosse, über 40 neue Unique-Items und zahlreiche Quality of Live-Verbesserungen. Kollegin Samara konnte Anfang Mai schon mit Game Director Jonathan Rogers sprechen und hat alle wichtigen Infos für euch zusammengetragen:

Wenn ihr euch die vollständige Liste aller Änderungen anschauen wollt, könnt ihr euch die kompletten Patch-Notes auf der folgenden Seite anschauen (oder hier direkt dahin springen).

Auch wenn Version 0.5 erst nach der Hälfte des Weges in Richtung Full-Release klingen mag, hat Jonathan Rogers im Gespräch auch nochmal bestätigt, dass das Ende des Early Access weiter für 2026 geplant ist. Return of the Ancients soll daher auch das letzte große Update bis dahin sein.

Plant ihr aktuell, nochmal vor der finalen Veröffentlichung reinzuspielen oder wartet ihr bis zur Version 1.0? Oder habt ihr das Kapitel Path of Exile 2 schon komplett geschlossen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!