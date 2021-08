Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Es ist mal wieder Freitag und das Wochenende steht vor der Tür. Dementsprechend verraten wir euch, was in den nächsten Tagen in unseren Konsolen landet. Und natürlich wollen wir auch von euch wieder wissen, was ihr über das kommende Wochenende zockt.

Also lautet einmal mehr die obligatorische Frage: Was zockt ihr am Wochenende?

Das spielt die Redaktion

Bei Annika steht am Wochenende der zweite Story-DLC von Assassin's Creed Valhalla an. Kommende Woche verrät sie euch dann im Test, ob sich der Ausflug nach Paris auf Konsolen lohnt.

Eleen schnappt sich ebenfalls ein Spiel, das sie euch in der kommenden Woche in einem GamePro-Test genau vorstellen will. Gemeint ist Double Fines neues Action-Adventure Psychonauts 2, das uns erneut in schräge Traumwelten führt und sicher mit einer großen Prise Humor daherkommt.

Ein weiteres Xbox-Spiel steht nach wie vor bei Hannes auf dem Plan. Der Gute ballert sich nämlich durch das Cyberpunk-Szenario von The Ascent.

Rae hingegen hofft, dass sich noch eine Person findet, die mit ihr in Sea of Thieves in See sticht. Sollte das nicht funktionieren, wird auf Cold War oder alternativ Hades zurückgegriffen. Das fantastische Roguelite hat es jetzt neben der Switch auch auf PlayStation- und Xbox-Konsolen geschafft.

Und ich (Dennis), ich werde nach meinem Ausflug nach Iki Island weiter in die melancholische Spielwelt von Ender Lilies eintauchen. Der Gameplay-Mix aus Souls, Metroidvania im Stile eines Hollow Knight und einem Soundtrack, der mich sofort an Nier erinnert hat, ist bislang eine absolute Empfehlung. In der kommenden Woche werde ich euch das Spiel in einer Kolumne nochmal genauer vorstellen. Und dann wird natürlich auch weiter das so gute Yakuza: Like a Dragon gespielt.

Und jetzt seid ihr an der Reihe, welche Spiele werdet ihr am Wochenende zocken. Wir wünschen euch jedenfalls ganz viel Spaß und habt eine paar schöne freie Tage.