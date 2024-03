Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Jeden Freitag geht es darum, welche Spiele uns, vor allem aber euch aktuell beschäftigen.

Es ist Freitag, es ist 18 Uhr und das heißt Wochenende, ihr Lieben! Wie gewohnt stellen wir euch die Spiele vor, die uns die freien Tage über beschäftigen. In unserer ehemaligen Print-Rubrik "Ich sehe, höre, lese, spiele" verrät euch heute zudem Annika, was bei ihr neben dem Gaming noch an Unterhaltung auf dem Plan steht.

Und natürlich wollen wir auch von euch wieder wissen, was ihr am Wochenende zockt. Also, ab mit euren aktuellen Lieblingsspielen in die Kommentare!

Das spielt die Redaktion

Da heute in Berlin Feiertag ist, wundert euch nicht, dass die Truppe ein wenig dezimiert und der Artikel dementsprechend diesmal ein wenig kürzer ist. Nur so viel: Geht allen gut, fletzen nur gemütlich auf der Couch!

Fangen wir daher mit Eleen an, die als Leipzigerin heute malochen durfte. Bei ihr steht weiter Monster Hunter World an, wo sie gerade die Guiding Lands durchstreift. Außerdem will sie sich noch ein paar Trophäen in Final Fantasy 7 Rebirth schnappen.

Ich sehe, höre, lese und spiele Diese Woche verrät Annika, was sie abseits von Videospielen noch beschäftigt: Sieht: Immer noch Supernatural. Jeden Abend gibt's eine kleine Dosis Sam und Dean, sodass ich mittlerweile bei Staffel 10 angelangt bin. Hört: Die Drei Fragezeichen: Die Yacht des Verrats (Folge 224). Hänge damit etwas hinterher. Liest: Den Umweltthriller "Der Wald: Er tötet leise" von Tibor Rode. Mit meinem Biologie-Hintergrund etwas, dass ich sicherlich verschlingen werde. Spielt: Überlege gerade das storylastige RPG The Thaumaturge zu zocken. Da ich aber aktuell wenig Zeit habe und am Wochenende zum Spieleabend eingeladen bin, bleibt es vorerst bei Brettspielen und Ähnlichem. 1:56 The Thaumaturge erinnert an Disco Elysium, allerdings mit Dark-Fantasy-Setting und Unreal Engine 5

Bei Mary werden am Wochenende Cosplays genäht und ebenfalls Final Fantasy 7 Rebirth gespielt. Vielleicht schaut sie sich auch Crusader Kings 3 einmal an, nachdem sie aus so vielen Ecken (Hüstl... Maurice) so viel Gutes über das Strategiespiel gehört hat.

Basti zockt weiter mit Balatro seinen Überraschungshit des Jahres und will ansonsten einmal in die neue Fortnite-Season reinschauen – vorausgesetzt natürlich, die Server werden bald wieder hochgefahren. Wie es aktuell aussieht, erfahrt ihr übrigens hier:

Und dann kommen wir auch schon zu Samara und mir (Dennis). Wir sind bereits fleißig am Spielen von Rise of the Ronin und können euch dann in wenigen Tagen verraten, ob das neue Open World-Spiel von Team Ninja was auf dem Kasten hat.

Das war's heute schon von uns. Habt ein fantastisches Wochenende und ganz viel Spaß beim Zocken!