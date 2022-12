Was zockt ihr über die Feiertage? Das sind unsere Empfehlungen

Ihr Lieben, bevor sich ein Großteil von uns in den Weihnachtsurlaub verabschiedet, wollen wir natürlich erfahren, welche Spiele eurch die Feiertage versüßen. Also verratet uns doch gerne ein vorletztes Mal in diesem Jahr, mit welchen Titeln ihr 2022 gebührend ausklingen lasst.

Das spielt die GamePro-Redaktion

Den Start macht Chris, der in God of War Ragnarök kurz vorm großen Showdown steht und die Reise von Kratos und Atreus beenden will. Hat er das geschafft, will er sich mit A Plague Tale Requiem gleich ins nächste Abenteuer stürzen, von dem er bislang nur die ersten Stunden erlebt hat.

Hannes hat sich für die freien Tage zwei sehr unterschiedliche Spiele vorgenommen. Das deutsche Oldschool-Rollenspiel Chained Echoes gefällt ihm auch nach über 25 Stunden noch sehr, sehr gut. Und dann steht bei ihm mit dem Powerwash Simulator noch eines der wohl ungewöhnlichsten Spiele des Jahres an.

Basti greift über die Weihnachtszeit auf Fall Guys zurück, das ihn seit Release vor über zwei Jahren schon hunderte Stunden bestens unterhalten hat. Für lockere Unterhaltung wird zudem Goat Simulator 3 im Koop gezockt.

Samara hat sich vorgenommen, über die Feiertage ihren massiven Backlog "abzuarbeiten". Daneben will sie in das Gruselabenteuer Children of Silentown eintauchen, das im Januar auf PC und Konsolen erscheint. Zudem will sie einen Blick auf den potenziellen kommenden Indie-Hit Tchia werfen.

Während sich Linda komplett mit ihrer Switch und Chained Echoes unter der Bettdecke einbuddelt, ist Eleen weiter mit ihrem Großprojekt Dragon Age Inquisition beschäftigt. Zusammen mit Freund*innen wird zudem Man of Medan gezockt, das der Gruppe hoffentlich besser gefällt als die Tage zuvor Little Hope.

Annika hatte sich eigentlich schon die Woche über vorgenommen, mit Geralt in The Witcher 3 auf Monsterjagd zu gehen. Da sie ihren Urlaub und die Feiertage aber bei der Familie verbringt, ist sie bislang über die erste Stunde nicht hinausgekommen. Das soll sich die kommende Woche aber ändern.

Und dann kommen wir abschließend noch zu mir (Dennis). Ich hab mir gestern nach all den positiven Worten von Hannes Chained Echoes für die PS5 geholt und kann bislang sehr gut verstehen, warum ihn die SNES-Hommage so packt. In der kommenden Woche wird dann endlich mal in Ruhe The Witcher 3 gespielt und vor allem geschaut, ob mir das Kampfsystem dank der Anpassungen jetzt mehr taugt.

Das war es von uns. Habt entspannte Feiertage, bleibt gesund und genießt die Zeit mit dem ein oder anderen tollen Spiel.