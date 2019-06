Watch Dogs Legion lässt euch mit Freunden im Koop spielen

Die offizielle Ankündigung von Watch Dogs Legion auf der E3 2019 dürfte nach den Leaks im Vorfeld keine große Überraschung mehr für die Meisten gewesen sein. Das ein oder andere Ass bezüglich ihres unfreiwillig vorab enthüllten Titels hatte Ubisoft auf der Pressekonferenz allerdings dennoch im Ärmel.

Wie wir während eines Pre-E3-Events des Publishers im Rahmen der E3 in L.A. erfahren haben, kommt das Hacker-Abenteuer nicht nur mit einer klassischen Singleplayer-Kampagne daher, sondern außerdem mit einer Koop-Komponente.

Mit drei Freunden online hacken

Viel wollte Ubisoft während der kurzen Präsentation nicht verraten, allerdings wurde angedeutet, dass sich die Online-Erfahrung im direkten Vergleich zu den Vorgängern unterscheiden wird. Anstatt die Spiele anderer Fans zu infiltrieren und für Unruhe zu sorgen, liegt der Fokus auf Koop für bis zu vier Spieler.

Was wir bisher wissen:

Koop-Missionen für bis zu vier Spieler

Singleplayer ist "Sprungbrett" in die Online-Sandbox

Spieler können all ihre Operatives aus der Kampagne in die Koop-Erfahrung mitnehmen

wir können unsere Operative-Builds mit denen anderer Spieler vergleichen

Welche Arten von Missionen es genau gibt, wollte Ubisoft nicht verraten.

Kann ich die komplette Kampagne mit Freunden spielen? Anders als beispielsweise in Far Cry 5 oder Far Cry New Dawn wird das offenbar nicht möglich sein. Bisher scheint es eher so, als würde sich Legion ein Beispiel an Assassin's Creed: Unity nehmen - das ist allerdings nur eine Vermutung.

Wann erfahren wir mehr?

Während der Präsentation erklärte Game Director Clint Hocking, dass der Fokus der E3-Ankündigung von Watch Dogs Legion auf dem Singleplayer liegt. Mehr zur Online-Komponente soll es nach der E3 2019 geben. Wann das genau der Fall ist, wollte er noch nicht verraten.

Watch Dogs Legion soll am 6. März 2020 für PS4, Xbox One und PC erscheinen.

Wie ist euer erster Eindruck von Watch Dogs Legion?