Watch Dogs Legion: E3-Trailer zeigt bahnbrechende Neuerung

Ubisoft hat Watch Dogs Legion (alias Watch Dogs 3) bereits im Vorfeld der E3 2019 angekündigt und das Spiel während der Pressekonferenz nun mit einem Trailer offiziell enthüllt. Und nicht nur das: Einen Release-Termin hat Ubisoft ebenfalls bekanntgegeben.

Wann ist der Release? Watch Dogs Legion soll am 6. März 2020 für PS4, Xbox One, PC und Google Stadia erscheinen. Wer will, kann Watch Dogs Legion jetzt schon vorbestellen. Wer vorbestellt, kann bis zu drei Tage früher spielen.

Ubisoft-PK im Live-Ticker

Hier gibt es gerade minütlich alle Infos

Trailer zeigt das coolste neue Feature: Jeder NPC spielbar!

Das bisher größte neue Feature: Egal, ob Freund oder Feind, das Hacker-Abenteuer lässt uns in quasi jeden Bewohner des dystopischen Londons schlüpfen. Richtig ihr könnt also als NPCs spielen. Auf eine "richtige" Hauptfigur verzichtet das Spiel dabei.

In Watch Dogs Legion ist jeder Charakter simuliert, hat eine Persönlichkeit und kann zum Helden unserer Geschichte werden.

Der obige Gameplay-Walkthrough von der E3 2019 zeigt uns, wie das letztendlich aussieht. Das Spiel startet mit einem Charakter namens Ian, dieser stirbt allerdings im Laufe des gezeigten Gameplay-Abschnitts.

Der Clou? Das Spiel lässt den Spieler nach dem Tod von Ian in die Rolle einer neuen Figur schlüpfen, in diesem Falle eine alte Dame. Ian bleibt indes dauerhaft tot, es gibt nämlich Permadeath.

Was ist Watch Dogs Legion für ein Spiel?

Watch Dogs Legion ist das nächste Hacker-Action Adventure von Ubisoft. Das erwartet euch mit dem kommenden Spiel:

Watch Dogs Legion ist ein Third Person-Action-Adventure von Ubisoft

Watch Dogs Legion spielt in der dystopischen Open World von London

Jeder Charakter spielbar, eine Hauptfigur gibt es nicht

Watch Dogs Legion - Screenshots - Eine Open World - und jeder ist spielbar! ansehen