Ab 1,49 Euro im PS Store: In diesem wunderschönen Action-Adventure mit 88% positiven Steam-Bewertungen surft ihr entspannt über die Wellen und enthüllt uralte Geheimnisse

Wavetale ist zwar ein Action-Adventure, aber trotz Kämpfen ein sehr gemütliches, simples Spielerlebnis.

Im PlayStation Store könnt ihr gerade wieder so manches Schnäppchen abstauben. Ideal also, falls ihr bei den vielen großen Titeln, die dieses Jahr erschienen sind, erst mal abwarten wollt oder einen Spiele-Snack für zwischendurch sucht.

Einen solchen haben wir für euch entdeckt und den entspannten Titel, bei dem ihr durch eine hübsch-pastellfarbene Meereswelt surft und nebenbei ein paar Monster vermöbelt, ist gerade zum absoluten Schnäppchenpreis zu bekommen. Womöglich hattet ihr dieses Spiel außerdem noch gar nicht auf dem Schirm.

Spiel: Wavetale

Preis: 1,49 Euro für PS Plus-Mitglieder, 2,99 Euro ohne PS Plus (Standardpreis: 29,99 Euro, das sind 95%, beziehungsweise 90% Rabatt)

1,49 Euro für PS Plus-Mitglieder, 2,99 Euro ohne PS Plus (Standardpreis: 29,99 Euro, das sind 95%, beziehungsweise 90% Rabatt) Angebot gültig bis: 24. April

Das erwartet euch in Wavetale

In Wavetale verschlägt es euch in eine Küstengegend mit schrulligen Bewohner*innen, beziehungsweise die meiste Zeit sogar direkt aufs Meer. Das Mädchen Sigrid, in dessen Rolle ihr schlüpft, hat nämlich dank einer Verbindung zu einem geheimnisvollen Wesen, die Fähigkeit, ganz ohne ein Brett über die Wellen zu surfen.

2:00 In Wavetale surft ihr durch eine hübsche Meereswelt und entdeckt ihre Geheimnisse

Autoplay

Sie rast jedoch nicht nur blitzschnell über die Wasseroberfläche, sondern schwingt sich auch mit ihrem Netz durch die Luft und erklimmt surreale alte Gebäude. Aber eins nach dem anderen: Sigrid lebt bei ihrer resoluten Großmutter auf einer kleinen Insel in Strandville, einem Gebiet, das irgendwann mal fast komplett überflutet wurde.

Als die kleine Gemeinschaft in der Gegend auf einmal von einer schattenhaften Bedrohung heimgesucht wird, macht das Mädchen sich auf die Suche nach den Ursachen und geht dabei Nachbarinnen und Nachbarn zur Hand, wie beispielsweise einem alten Fischer, der unter die Modedesigner gegangen ist.

Während Sigrid uralten Geheimnissen auf den Grund geht, muss sie auch immer wieder Monster vermöbeln. Anspruchsvoll sind diese kleinen Scharmützel aber nicht. Wavetale ist ein ziemlich gemütliches Abenteuer, das sich einfach runterspielt und vor allem mit der Atmosphäre und einer netten kleinen Geschichte punktet.

Für wen ist Wavetale was und für wen nicht?

Auf Steam fielen 88% der User-Bewertungen für Wavetale positiv aus. Auf Opencritic liegt die Kritikerwertung mit einem 75er-Schnitt ein gutes Stück darunter. Das liegt unter anderem daran, dass die Gameplay-Elemente nicht sonderlich viel Tiefgang haben und auch kaum fordernd sind, egal, ob Platforming, Erkundung oder Gefechte.

Sucht ihr also eine spielerische Herausforderung, seid ihr bei Wavetale sicher nicht an der richtigen Adresse. Habt ihr aber Lust, bei entspannter Musik durch die Meereswelt zu gleiten, exzentrische Charaktere kennenzulernen sowie süße und witzige Outfits und Hüte für Sigrid zu sammeln, dann könntet ihr mit dem Titel euren Spaß haben.

Mit nur etwa 5 Stunden Spielzeit könnt ihr das Abenteuer gut an einem Wochenendtag durchzocken und das nun eben für kleines Geld, besonders mit PS Plus-Mitgliedschaft. Auf Xbox und Steam ist der Titel aktuell nicht reduziert.

Könnte Wavetale etwas für euch sein oder spricht euch der Titel nicht an?