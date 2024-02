McDonalds-Anime wird Wirklichkeit! Fast-Food-Gigant bringt schon morgen eine eigene Serie raus

McDonalds startet im Zusammenarbeit mit Naruto-Animationsstudio Pierrot einen eigenen Anime. (Bild: © McDonalds/ Studio Pierrot)

Die Anime-Community wurde in den letzten Monaten nur so mit Hit-Serien überschüttet. Zwischen großen Namen wie Jujutsu Kaisen Staffel 2 und Crunchyrolls Neuzugang Solo Leveling steht jetzt aber auch ein etwas ungewöhnlicher Anime in den Startlöchern.

Mit ihrer neuen Werbekampagne im Anime-Stil kündigte die große amerikanische Fast-Food-Kette McDonalds ein neues Projekt an, das viel mehr als nur eine neue Soße und eine Anime-Verpackungen aufweist. McDonalds bringt einen eigenen Manga samt Animeserie zu ihrer Marke heraus und das sogar schon heute am 27. Februar.

WcDonalds ist nicht länger nur ein Meme

In vielen Animes, die in unserer alltäglichen Welt angesiedelt sind, gibt es ebenfalls Fast-Food-Läden wie McDonalds. Um keine Copyright-Verletzung zu riskieren, wurde die Marke aber nicht direkt beim Namen genannt, sondern leicht verändert. Deshalb heißt McDonalds meist “WcDonalds”, was sich über die Jahre hinweg in den japanischen Zeichentrickserien als Meme etabliert hat.

Das beliebte Fast-Food-Restaurant scheint diese Darstellung ihrer Marke ebenfalls amüsant zu finden. Nicht nur wird mit dem oben gezeigte Anime-Werbevideo eine neue Chilli-Soße zusammen mit 10er “WcNuggets” (normale Chicken-Nuggets) vorgestellt, es wurde auch eine Verpackungen im Anime-Stil angekündigt. Diese Aktion findet jedoch erstmal nicht in Deutschland, sondern nur in kanadischen ausgewählten Restaurants statt.

WcDonalds bekommt einen Anime mit Biss

Das ist jedoch nicht alles, denn der Fast-Food-Gigant setzt noch einen drauf. Zur neuen “WcDonalds”-Marke wird es sogar einen Anime, bestehend aus vier Kurzgeschichten, sowie einen Manga geben. Die Serie wird vom berühmten Studio Pierrot animiert, das auch an Naruto gearbeitet hat.

Mit den vier Shorts möchte McDonalds die beliebten Genres Action, Mecha, Romance und Fantasy mit je einer Folge abdecken.

Wann und wo kann ich den McDonalds-Anime schauen? Der offizielle Termin für die vier Shorts ist am 26. Februar. Durch die Zeitverschiebung dürfte der Anime bei uns aber erst am 27. Februar aufschlagen. Die Shorts und Manga-Kapitel werden dann wöchentlich Stück für Stück im Wechsel veröffentlicht.

Ihr könnt den Manga und die Anime-Shorts auf der offiziellen Seite von McDonalds.ca anschauen. Falls es mehr Informationen zur Veröffentlichung der verschiedenen Medien gibt, aktualisieren wir den Artikel für euch.

Wie gespannt seid ihr auf den McDonalds-Anime und wie sehr wünscht ihr euch die Collaboration in Deutschland, Österreich und der Schweiz?