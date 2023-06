Wer Diablo 4 auf WT1 oder WT2 spielt, schaut ab Level 50 blöd aus der Wäsche

Vor etwas mehr als zwei Wochen haben sich die Höllentore von Diablo 4 geöffnet und trotz einiger berechtigter Kritik, wie dem etwas verschenkten Potential in der Geschichte oder dem Endgame-Grind, erfreuen sich die meisten Spielenden am Kampf gegen Lilith und die Horden der Hölle.

Insbesondere jene unter euch, die das Abenteuer gemütlich angehen, jeden Abend in Ruhe 1-2 Stunden die Kampagne genießen und sich (noch) keine Gedanken über Endgame-Inhalte und Level-Grind machen, haben bisher wenig zu meckern. Das könnte sich allerdings ändern, wenn ihr Level 50 erreicht.

In meinem eigenen Tempo durchs Spiel - aber nur bis Stufe 50

Ich finde es super, dass mir Diablo 4 direkt zu Beginn zwei verschiedene Schwierigkeitsgrade, die sogenannten World-Tiers, anbietet und mir später sogar die Option gibt, zwei weitere freizuschalten. Auch bin ich ein Fan des Level-Scalings und finde, dass die Vorteile in einem Spiel wie Diablo 4 klar überwiegen.

Wenn ihr wie ich aber zu den Spieler*innen gehört, die gerne jede Ecke der Karte erkunden, alle Nebenquests annehmen und zwischendrin auch gerne mal mit Freundinnen und Freunden einen Dungeon leer räumt, könntet ihr mit dem Erreichen von Stufe 50 vor einem Problem stehen.

Mit Level 50 skalieren die Monster in den ersten beiden Schwierigkeitsgraden nämlich plötzlich nicht mehr.

Die Folge ist, dass mir die Monster mit jedem Levelanstieg weniger Erfahrungspunkte einbringen, ich nach ein paar Stufen nur noch zäh, beziehungsweise gar nicht mehr aufsteige und das obwohl ich zu diesem Zeitpunkt noch mitten in der Story stecke. Zudem lassen die Monster keine bessere Ausrüstung mehr fallen, da dessen Qualität an das Level meiner Widersacher geknüpft ist.

Pest oder Cholera?

Ich habe nun zwei Möglichkeiten: Entweder ich spiele so weiter, verzichte weitestgehend auf das befriedigende Gefühl des LevelUps, gebe mich mit meiner Ausrüstung zufrieden und konzentriere mich einfach auf meine Aufgaben. Aber ich bin ehrlich - so unterhaltsam die Kampagne auch ist, ein Diablo ohne spürbare Progression macht mir einfach keinen Spaß.

Die andere Möglichkeit ist die, die das Dev-Team für mich vorsieht: Ich schließe den Dungeon für World-Tier 3 ab, wähle den höheren Schwierigkeitsgrad aus und bekomme die Skalierung und so meine Progressions-Karotte zurück. Allerdings muss ich mich ab sofort dann nicht nur durch ein wesentlich anspruchsvolleres Spiel kämpfen, ich muss auch zuerst die Kampagne abschließen.

In der dritten Weltstufe skalieren die Monster zwar wieder, für die Freischaltung müsst ihr aber zuerst die Kampagne abschließen.

Wenn ihr also wie ich zu den oben genannten Typen von Spieler*innen gehört, heißt es nach ein, zwei Akten schon, nur noch steif die Kampagne spielen, wenn ihr bis zur Freischaltung von World-Tier 3 keine Erfahrung verschenken wollt.

Eine organische Reise, in der ich getrieben von der Hauptgeschichte nacheinander die Gebiete bereise und dort die dazugehörigen Abenteuer erlebe, bekomme ich also nur, wenn ich die erste der beiden Möglichkeiten wähle und so auf spielerischen Fortschritt weitestgehend verzichte.

Die Lösung wäre so einfach

Um diesen nervigen Umstand zu ändern, müsste Blizzard eigentlich nur dafür sorgen, dass das Scaling auch nach Stufe 50 noch aktiv bleibt. So könnte ich die Inhalte nach meinem eigenen Gusto spielen und ins Endgame wechseln, wann immer ich Lust habe.

Die Motivation darin liegt ohnehin außerhalb der Story-Inhalte, denn erst ab dem dritten World-Tier erbeute ich heilige oder sogar einzigartige und besonders mächtige Gegenstände und auch die meisten Endgame-Inhalte sind erst ab Stufe 3 verfügbar. Ob ich die mit Stufe 50 beginne, oder erst mit Stufe 70, sollte eigentlich allen anderen recht egal sein.

Ein Kompromiss wäre, wenn einmal freigeschaltete Weltstufen auch für neue Charaktere erhalten bleiben würden. So könnte ich ab Erreichen von Stufe 50 zumindest einfach den Schwierigkeitsgrad anheben, ohne erst die Hauptgeschichte abzuschließen.

Was denkt ihr? Stört euch der World-Tier-Zwang ab Stufe 50 auch, oder habt ihr kein Problem damit? Verratet es uns in den Kommentaren!