Das Level-Scaling in Diablo 4 könnt ihr aber einem gewissen Punkt umgehen.

Mitlevelnde Gegner haben zuletzt die Meinung innerhalb der Diablo-Community gespalten. Während die eine Seite das übermächtige Gefühl beim Level-Scaling vermisst, findet es die Gegenseite gut, dass die Herausforderung das komplette Spiel hinweg gegeben ist. Falls ihr dem Mitskalieren von Gegnern eher skeptisch gegenübersteht, haben wir eine gute Nachricht für euch: In Diablo 4 wird das System ab einem bestimmten Punkt nämlich aufgehoben – vorausgesetzt, ihr spielt auf dem "richtigen" Schwierigkeitsgrad bzw. Weltstufe. (via Eurogamer)

Level-Scaling im Endgame aufgehoben

Laut Game Director Joe Piepiora könnt ihr unter bestimmten Voraussetzungen ein höheres Level als eure Gegner erreichen.

Und so gehts: Zunächst einmal müsst ihr euch in Weltstufe 1 oder 2 befinden, also den beiden Schwierigkeitsgraden, die beim ersten Start von Diablo 4 zur Verfügung stehen und zwischen denen ihr jederzeit wechseln könnt. Befindet ihr euch in World Tier 1 oder 2, stoppt das Level-Scaling, sobald ihr mit eurem Charakter Stufe 50 erreicht.

Ab Level 50 wird dann das Paragonboard (mit 50 weiteren Stufen bis Max-Level 100) freigeschaltet und ihr solltet euch in dem Bereich bewegen, wo das Endgame von Diablo 4 startet. Was euch hier erwartet, erklären wir euch im Video:

12:47 Das Endgame in Diablo 4 wird noch komplexer als gedacht

Wollt ihr demnach in eurem ersten Durchgang nach Beendigung der Story viele optionale Quests oder Herausforderungen mit einem höheren Level als eure Gegner angehen und so durch die Monsterhorden pflügen, geht das ab Stufe 50.

Es gibt mit den Strongholds noch eine Unbekannte: Bereits vorab seitens Blizzard und durch das Spielen der Betas wussten wir, dass das Level-Scaling in Stronghold-Festungen – fordernde Dungeons mit einem Boss am Ende – ausgehebelt wird. Allerdings so, dass sie zu einer besonders anspruchsvollen Herausforderung werden und sich mit ihrem Level über dem unseres Helden befinden. Ob sich das ab Level 50 in World Tier 1 und 2 ebenfalls ändert, ist derweil noch unklar.

Diablo 4 biegt aktuell auf die Zielgerade ein und ob euch das Level-Scaling taugt oder nicht, könnt ihr selbst ab dem 02. Juni (Early Access) bzw. ab dem 06. Juni selbst herausfinden. Vorab findet ihr einen ausführlichen Test bei uns auf GamePro.

Das Level-Scaling stoppt ab Level 50 - für euch die richtige Entscheidung oder hättet ihr euch ein anderes System gewünscht?