What the Car ist für alle, die Rennspiele langweilig finden

What the Car erscheint schon bald auf Steam und wir stellen euch das Geschicklickeitsspiel vor.

Genre: Geschicklichkeit/Rennspiel Modi: Einzelspieler Entwickler: Triband Plattformen: PC (bereits 2023 für iOS erschienen) Release: 09. September 2024

Nachdem Entwickler Triband vor rund fünf Jahren mit What the Golf? ein Spiel für all diejenigen unter euch herausgebracht hat, die den sauberen Rasensport eigentlich gar nicht mögen, geht's jetzt mit Rennspielen weiter.

Als Fan des Vorgängers hab ich mir die Demo von What the Car? im Rahmen des Steam Next Fest geschnappt und will euch eben verraten, warum mir der spaßige Mix aus Renn- und Geschicklichkeitsspiel so gut gefällt.

Damit ihr einen ersten Eindruck vom Spiel bekommt, ist hier erst einmal der neue Trailer:

1:02 What the Car? könnte eines der witzigsten Spiele des Jahres werden

Das macht What the Car? so besonders

Wie wir es aus den Mario-Spielen kennen, geht's auch in What the Car über eine Oberwelt auf in hunderte kurze Level. Was euch aber hier erwartet, hat mit einem klassischen Rennspiel lediglich auf den ersten Blick etwas zu tun.

Der große Twist ist nämlich, dass das kleine orangefarbene Auto mit dem Gesicht auf der Motorhaube in wirklich jedem (!) Level sein Äußeres verändert. Mal ragen aus den Türen riesengroße Beine heraus, mal verwandelt es sich in einen Helikopter und warum zum Henker haben die Mechaniker auf einmal statt Reifen lange Giraffenhälse angebracht!?

Die angebrachten Teile sind natürlich nicht nur optischer Natur, sondern erfüllen auf den kurzen Geschicklichkeitspisten auch einen spielerischen Zweck.

Mit den anmontierten und ums Auto rotierenden Giraffenhälsen kraxeln wir beispielsweise Hindernisse hinauf, düsen mit Raketen über Abgründe oder hüpfen dank rund ums Auto angebrachter Sprungfedern wie ein Flummi durchs Level.

Für Level-Nachschub ist gesorgt: Reichen euch die dutzenden Level nicht aus, könnt ihr euch auch in die Kreationen anderer Spieler*innen für die Hatz auf die Bestzeit wagen und natürlich auch selbst welche dank Editor erstellen.

Wem ich What the Car? empfehle

Definitiv keinen Racing-Fans, die sich arcadiges oder gar simulationslastiges Fahrgefühl versprechen – aber das habt ihr auch sicher nicht erwartet.

What the Car ist vielmehr ein überaus humorvoller und abwechslungsreicher Snack für zwischendurch, der mich zudem permanent dazu anspornt, die quatschigen Level erneut zu fahren. Schließlich winkt je nach Bestzeit stets ein Bronze-, Silber- oder Gold-Pokal.

Sogar Bosskämpfe gegen riesige Faultirere gibt's. Was will man mehr?

Falls ihr übrigens direkt Lust darauf habt eine Runde zu drehen, könnt ihr euch die Demo auf Steam schnappen. Oder aber, ihr habt ein Iphone oder Ipad zu Hand. What the Car ist nämlich bereits 2023 für iOS und Apple Arcade erschienen.

Fazit der Redaktion

Dennis Michel

@DemiG0rgon

Titel wie What the Golf? und What the Car? sind Antrieb, um den Gute Laune-Tank zu füllen. Im Spiel stecken so viele witzige und kreative Ideen, dass ich auch nach dutzenden Leveln immer wieder überrascht werde.

Wie bei den Fahrprüfungen aus Gran Turismo ertappe ich mich auch im Geschicklichkeitsspiel immer wieder dabei ein Level neu starten, denn der Gold-Pokal muss schließlich her! Wer von euch also auf der Suche nach einem spaßigen Spiel für zwischendurch ist, dass sicher kein Einheitsbrei ist, der packt sich What the Car besser auf die Wishlist – oder zockt bereits die Vollversion auf iOS.