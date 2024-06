Wholesome Direct 2024: Alle Spiele und Ankündigungen der Show in der Übersicht

Bei der Wholesome Direct geht es entspannt zu.

Die Sommer-Showcases sind in vollem Gange und da darf natürlich die Wholesome Direct nicht fehlen. Das Event ist Pflicht für alle, die auch gerne mal entspannte, herzerwärmende oder schlicht kreative und außergewöhnliche Indie-Titel zocken. Habt ihr die Show verpasst? Wir fassen alle Highlights, Trailer und Ankündigungen für euch zusammen.

Wann fand die Wholesome Direct 2024 statt? Am 8. Juni um 18 Uhr deutscher Zeit

Die Highlights aus der Wholesome Direct

Discounty

1:01 In Discounty seid ihr nicht nur der freundliche Supermarkt um die Ecke

Release: ein Release-Datum gibt es noch nicht.

ein Release-Datum gibt es noch nicht. Plattformen: PC, Switch, PS5, Xbox Series X/S

In Discountry leitet ihr einen Supermarkt im süßen Pixel-Look. Das Spielkonzept erinnert dabei an Farm Sims und ihr müsst versuchen, euch in einer verschworenen Gemeinschaft zu behaupten und Freund*innen zu finden.

Traveller's Rest

1:00 Travellers Rest verrät im Trailer endlich, wie ihr in der Taverne gelandet seid

Plattformen: PC

PC Release: bereits verfügbar

Traveller's Rest ist eine richtig süße Lebens-Simulation im Pixel-Look, bei dem ihr eine eigene Taverne führt. Das Spiel ist schon seit längerer Zeit im Early Access auf Steam verfügbar und konnte dort stolze 89% positive Bewertungen einheimsen.

Lost&Found

0:53 In Lost and Found Co. helft ihr einer menschgewordenen Ente Dinge zu finden

Release: noch nicht bekannt (Demo auf Steam)

noch nicht bekannt (Demo auf Steam) Plattformen: PC, Konsolen, mobile

Lost&Found ist ein besonders hübsches und liebevoll gemachtes und süße animiertes Hidden Object-Spiel. Wir entdecken dabei magische Orte, lösen Rätsel und helfen einem kleinen Drachen, seine Macht wiederzugewinnen.

Afterlove EP

0:57 Im Slice-of-Live Adventure Afterlove EP versucht ihr endlich wieder nach vorn zu blicken

Release: 3. Quartal 2024 (Demo auf Steam)

3. Quartal 2024 (Demo auf Steam) Plattformen: Switch, PlayStation, Xbox

Afterlove EP kommt vom Entwickler von Coffee Talk und setzt auf die melancholischen Töne. Das Slice of Life-Adventure spielt in Jakarta und dreht sich um Liebe und Verlust. Ihr übernehmt dabei die Rolle eines junge Musikers und erlebt auch Rhythmus-Elemente.

Rooster

0:54 Rooster: Fans von chinesischer Mythologie und cleverem Gameplay werden bei diesem Trailer glücklich

Release: Anfang 2025

Anfang 2025 Plattformen: Steam und "Konsolen"

Dieses wunderschöne, handgezeichnete Puzzle-Adventure mit ganz besonderem Artstyle feiert die chinesische Kultur. Ihr erkundet, deckt Geheimnisse auf und erlebt eine Geschichte über Familie und Liebe.

Tracks of Thought

1:02 Tracks of Thought: Schaut euch den Release-Trailer des "Talk' em up"-Rollenspiels an

Release: 8. Juni 2024

8. Juni 2024 Plattformen: PC

In diesem witzigen Käfer-Abenteuer mit sehr speziellem Grafikstil erlebt ihr eine ganz persönliche Selbstentdeckungs-Reise. Ihr sitzt dabei in einem Bus mit anderen Fahrgästen, die genau wie ihr das Ziel nicht kennen. Das Spielprinzip ist eine Mischung aus Kartenspiel und, wie der Entwickler es nennt, "Talk'em Up-RPG".

Alle weiteren Ankündigungen der Show

Myth Match ist eine Aufbau-Sim im alten Griechenland. Das Spiel erscheint auf Steam und "Konsolen". Eine Demo gibt's auf Steam.

ist eine Aufbau-Sim im alten Griechenland. Das Spiel erscheint auf Steam und "Konsolen". Eine Demo gibt's auf Steam. Caravan Sand Witch ist ein Erkundungsabenteuer. Der Titel kommt für Switch, PS5 und PC. Eine Demo ist jetzt auf Steam verfügbar.

ist ein Erkundungsabenteuer. Der Titel kommt für Switch, PS5 und PC. Eine Demo ist jetzt auf Steam verfügbar. Tiny Bookshop ist ein Story- und Management-Spiel, bei dem ihr einen mobilen Buchladen führt. Das Spiel erscheint 2025 auf PC und ihr könnt die Demo auf Steam zocken.

ist ein Story- und Management-Spiel, bei dem ihr einen mobilen Buchladen führt. Das Spiel erscheint 2025 auf PC und ihr könnt die Demo auf Steam zocken. Été ist ein entspannenden Malspiel, das in Montréal spielt. Es erscheint am 23. Juli auf Steam.

ist ein entspannenden Malspiel, das in Montréal spielt. Es erscheint am 23. Juli auf Steam. Auswahl an Spielen für das Play Date-Retro-Handheld .

. Into the Emberlands ist ein niedliches Adventure. Es geht am 19. Juni auf Steam in den Early Access und die Demo könnt ihr jetzt schon spielen.

ist ein niedliches Adventure. Es geht am 19. Juni auf Steam in den Early Access und die Demo könnt ihr jetzt schon spielen. Squeakross ist ein Picross-Spiel mit lustigen Ratten. Es erscheint auf PC und soll ausdrücklich für das Steam Deck geeignet sein.

ist ein Picross-Spiel mit lustigen Ratten. Es erscheint auf PC und soll ausdrücklich für das Steam Deck geeignet sein. Critter Café ist ein Spiel, bei dem ihr süße Tierchen rettet. Es erscheint für PC und Switch.

ist ein Spiel, bei dem ihr süße Tierchen rettet. Es erscheint für PC und Switch. Garden of the Sea ist ein Titel, in dem ihr eine Insel erkundet und einen Garten anlegt. Es erscheint für Switch und PC und ist außdrücklich fürs Steam Deck geeignet.

ist ein Titel, in dem ihr eine Insel erkundet und einen Garten anlegt. Es erscheint für Switch und PC und ist außdrücklich fürs Steam Deck geeignet. Fantastic Haven ist ein Spiel über das Retten fantastischer Kreaturen. Es erscheint im Herbst für PC. Der kostenlose Prolog ist jetzt schon verfügbar.

ist ein Spiel über das Retten fantastischer Kreaturen. Es erscheint im Herbst für PC. Der kostenlose Prolog ist jetzt schon verfügbar. Crab God ist ein Strategiespiel, in dem ihr eine Krabbenkolonie im Meer leitet. Es erscheint am 20. Juni für PC. Die Demo gibt's schon jetzt.

ist ein Strategiespiel, in dem ihr eine Krabbenkolonie im Meer leitet. Es erscheint am 20. Juni für PC. Die Demo gibt's schon jetzt. Ila ist ein Erkundungsspiel, bei dem ihr in die Rolle einer Hexe schlüpft. Die Kickstarter-Kampagne startet bald. Ziel ist es, dass das Spiel auf Epic, Steam, itch.io und Konsolen erscheint. Die Demo ist bereits spielbar.

ist ein Erkundungsspiel, bei dem ihr in die Rolle einer Hexe schlüpft. Die Kickstarter-Kampagne startet bald. Ziel ist es, dass das Spiel auf Epic, Steam, itch.io und Konsolen erscheint. Die Demo ist bereits spielbar. Times&Galaxy erscheint 2025 für PC und Konsolen. In dem Adventure spielt ihr einen Robo-Reporter. Die Demo ist jetzt verfügbar.

erscheint 2025 für PC und Konsolen. In dem Adventure spielt ihr einen Robo-Reporter. Die Demo ist jetzt verfügbar. Dungeons of Hinterberg ist eine Zelda-Alternative, die in den Alpen spielt. Das Spiel erscheint am 18. Juli für PC und Konsolen. Jetzt gibt es die Demo.

ist eine Zelda-Alternative, die in den Alpen spielt. Das Spiel erscheint am 18. Juli für PC und Konsolen. Jetzt gibt es die Demo. Fruitbus erschient für Konsolen, PC und soll sich auch fürs Steam Deck eignen. In dem Spiel macht ihr euch mit einem Food Truck auf eine Reise.

erschient für Konsolen, PC und soll sich auch fürs Steam Deck eignen. In dem Spiel macht ihr euch mit einem Food Truck auf eine Reise. Freeride erscheint Anfang 2025 auf PC und Switch. In dem Adventure macht ihr euch auf eine Reise zu euch selbst. Die Demo gibt es jetzt, auch auf der Switch.

erscheint Anfang 2025 auf PC und Switch. In dem Adventure macht ihr euch auf eine Reise zu euch selbst. Die Demo gibt es jetzt, auch auf der Switch. In Kamaeru dreht sich alles um Frösche und ihr könnt es schon jetzt auf PC und Switch zocken. Es soll auch Steam Deck-kompatibel sein.

dreht sich alles um Frösche und ihr könnt es schon jetzt auf PC und Switch zocken. Es soll auch Steam Deck-kompatibel sein. Usagi Shima ist ein niedliches Hasen mobile-Spiel. Es bekommt jetzt ein Update.

ist ein niedliches Hasen mobile-Spiel. Es bekommt jetzt ein Update. Pooool erinnert ein wenig an das Wassermelonenspiel (Suika Game). Ihr könnte es jetzt auf Steam zocken.

erinnert ein wenig an das Wassermelonenspiel (Suika Game). Ihr könnte es jetzt auf Steam zocken. Moonstone Island bietet einen Mix aus Pokémon und Farm Sim. Das süße Spiel ist bereits auf PC erschienen und kommt am 19. Juni auch für die Switch.

bietet einen Mix aus Pokémon und Farm Sim. Das süße Spiel ist bereits auf PC erschienen und kommt am 19. Juni auch für die Switch. On Your Tail ist ein Mix aus Lebens-Sim und Detektiv-Story. Das Spiel kommt für PC und Switch und die Demo könnt ihr jetzt zocken.

ist ein Mix aus Lebens-Sim und Detektiv-Story. Das Spiel kommt für PC und Switch und die Demo könnt ihr jetzt zocken. In Spilled fahrt ihr mit einem Boot herum und säubert das Meer. Der Titel erscheint für PC und die Demo mit Grafik-Update könnt ihr jetzt ausprobieren.

fahrt ihr mit einem Boot herum und säubert das Meer. Der Titel erscheint für PC und die Demo mit Grafik-Update könnt ihr jetzt ausprobieren. The Palace on the Hill erscheint für PC, Konsolen, mobile und Apple Arcade. In diesem Slice of Life-RPG entdeckt ihr indische Kultur.

erscheint für PC, Konsolen, mobile und Apple Arcade. In diesem Slice of Life-RPG entdeckt ihr indische Kultur. Albatroz erscheint für PC und Konsolen. Das RPG lässt euch ein Wanderabenteuer erleben. Die Demo ist bereits verfügbar.

erscheint für PC und Konsolen. Das RPG lässt euch ein Wanderabenteuer erleben. Die Demo ist bereits verfügbar. While Waiting ist ein Spiel ... genau! Übers Warten. Es erscheint für PC.

ist ein Spiel ... genau! Übers Warten. Es erscheint für PC. Sopa kommt für PC, Xbox One und Series X/S. und bietet ein herzerwärmendes Abenteuer, unter anderem inspiriert von Studio Ghibli.

Noch mehr Spiele

Am Ende der Show waren noch einige Titel in einer Schnell-Rotation zu sehen. Ihr findet sie im offiziellen Video des Events ab etwa 1:15h. Wir empfehlen euch, unbedingt mal reinzuschauen, denn gerade hier waren noch mal einige richtig spannende Spiele zu sehen, die uns begeistert haben. Unter anderem waren Broken Lens, Hermit and Pig, Sally und Tukoni zu sehen.

Welche Spiele aus der Wholesom Direct waren eure Highlights und schaut ihr euch die Show regelmäßig jedes Jahr an oder hattet ihr sie gar nicht auf dem Schirm?