Avatar: Wie viele Avatare es vor Aang gab und wer sie waren

Alle Avatare von Avatar: Der Herr der Elemente auf einen Überblick. (Bild: © Nickelodeon)

Avatar schlägt nach der Veröffentlichung der Realfilmserie auf Netflix große Wellen in den sozialen Medien – etwa aufgrund der geteilten Meinungen von Fans zur Adaption der alten Nickelodeon-Serie oder den positiven Reaktionen der allgemeinen Community.

Während sich die Geschichte um den kleinen 12-jährigen Jungen Aang dreht, der als Avatar die Aufgabe hat, den hundertjährigen Krieg der Feuernation zu stoppen und wieder Frieden auf Welt einkehren zu lassen, stellt sich die Frage, wer die anderen Avatare vor ihm waren.

Im Laufe seiner Reise mit seinen Freunden und den Auseinandersetzungen mit seinen Gegnern fragt er nicht selten seine Vorfahren um Rat. Aber wer waren die Meister der Elemente vor Aang? Die Avatar-Linie besteht seit Jahrhunderten und die Identitäten aller Avatare sind nicht bekannt, aber wir haben euch eine Übersicht mit allen wichtigen Vorfahren erstellt.

Spoilerwarnung: Im folgenden Abschnitt befinden sich Story-Spoiler zu Avatar: Der Herr der Elemente.

Alle wichtigen Avatare vor Aang in einem Überblick

Wan

Wan ist der allererste Avatar. (Bild: © Nickelodeon)

Wan, in der Geisterwelt auch bekannt als Wan Shi Tong, war der allererste Avatar und lebte über 10.000 Jahre vor Aangs Zeit. Er wuchs in armen Verhältnissen auf und schloss sich später einer Jägergruppe an, die sich in den Geisterwald begeben wollte. Aufgrund der Gefahr, dem Wan im Wald ausgesetzt war, bekam er von der Löwenschildkröte die Macht des Feuerbändigens.

Wan hatte jedoch andere Pläne, drückte sich vor dem Aufbrechen in den Geisterwald, behielt das Feuerbändigen ohne es der Löwenschildkröte zurückzugeben und beging zusammen mit anderen Menschen einen Raubzug. Er wurde geschnappt und anschließend für sein Verbrechen in die Geisterwelt verbannt. Die Löwenschildkröte erlaubte ihm jedoch, seine Kraft zu behalten.

Auf seiner Reise durch die Geisterwildnis lernte er, die anderen drei Elemente Erde, Wasser und Luft zu beherrschen und zu bändigen.

Außerdem begann er, mit den Geistern zusammenzuleben und sich mit ihnen anzufreunden. Sein Charakter wandelte sich im Laufe der Zeit und er versuchte, für Frieden zwischen den Geistern und den Menschen zu sorgen. Am besonderen Tag der Harmonischen Konvergenz verschmolz er seinen Geist mit dem Geist des Friedens und Licht der Welt namens Raava und wurde dadurch zum allerersten Avatar.

Als Harmonische Konvergenz wird das Ereignis bezeichnet, an dem alle Planeten im Sonnensystem in einer Linie übereinander stehen. Dadurch verbinden sich die beiden Portale in der Geisterwelt und immense Mengen an spiritueller Energie werden ausgelöst. Das erlaubte Wan, sich mit Raava zu vereinen.

Szeto

Avatar Szeto lebte in der Feuernation und durchlebte eine Zeit des Grauens, die von Seuchen und Naturkatastrophen geprägt war. Auch war er Zeuge des Zorns der Geister und Konflikten zwischen den alten Klans, die durch ihre entsandten Krieger Zerstörung und Grausamkeit im Land verbreiteten.

Er bewarb sich um eine Stelle an der Seite des Feuerlords. Szeto bestand darauf, durch seine Leistungen befördert zu werden – nicht, weil er der Avatar war. Er entpuppte sich als brillanter Stratege und als Ratgeber des Feuerlords konnte er die Feindseligkeiten zwischen den Adelshäusern beenden und für Frieden sorgen.

Yangchen

Yangchen tat alles was in ihrer Macht stand, um das Gleichgewicht der Welt zu halten. (Bild: © Nickelodeon)

Nach Avatar-Szeto als Feuerbändiger, wurde Yangchen als Luftnomadin im Avatar-Zyklus als die nächste in der Reinkarnationskette geboren. Sie wuchs im westlichen Lufttempel auf und war nicht nur mächtig, sondern galt auch als anmutig.

Obwohl sie friedlicher Natur war, machte sie vor keinen Feinden oder Gegenern Halt, die den Frieden und das Gleichgewicht der Welt bedrohen würde. Ihre Hingabe und Entschlossenheit war so stark, dass viele sie fürchteten.

Wie auch alle anderen Avatare vor ihr meisterte sie alle vier Elemente und den Avatar-Zustand. Nach ihrem Ableben hatten die Luftnomaden die Aufgabe, die Vereinbarungen mit den Geistern, die Avatar-Yangchen aufgestellt hatte, einzuhalten. Sollte dies nicht gelingen, wären die Geister erzürnt und somit gefährlich für die Menschen. Dies passierte in der Zeit, als ihr Nachfolger Kuruk zum nächsten Avatar wurde.

Kuruk

Kuruk musste bis zu seinem Ableben sich mit Geistern aus der Geisterwelt kämpfen. (Bild: © Nickelodeon)

Kuruk ist der Nachfolger von Yangchen und wurde im nördlichen Wasserstamm geboren. Kuruk fühlte sich von den Erwartungen und Glauben an ihn als den nächsten Avatar von anderen Menschen um ihn herum unter Druck gesetzt.

Beim Erdbändigen geriet er mit seinen Lehrern in Auseinandersetzungen, da seine Haltung nicht den typischen Erdbändigern entsprach und zu viel vom Wasserbändigen beeinflusst wurde. Auch seine allgemeine Lebensweise war nicht friedlich.

Avatar-Kuruk musste sich den Geistern in der Geisterwelt immer wieder stellen, da die Menschen seiner Zeit die Vereinbarungen, die Yangchen angeordnet hatte, nicht eingehalten und somit die Geister erzürnt hatten. Finstere Wesen der Geisterwelt versuchten auch in die materielle Welt überzutreten und Kuruk machte es sich zur Aufgabe, diese Geister aufzuspüren und zu bekämpfen.

Im Laufe seines Lebens und vielen Kämpfen gegen Geister in der Geisterwelt machte Avatar Kuruk den Fehler, mit dem menschenfressenden Geist Großvater Glühwürmchen zu sprechen und wurde im Kampf gegen ihn verflucht. Kuruk sollte dadurch nach dem Kampf in der physischen Welt vom Unglück verfolgt werden – seine Verlobte und große Liebe wurde etwa am Tag ihrer Hochzeit in die Welt der Geister verschleppt

Salai und Yun

Salai war einer der Avatare vor Aang, aber der genaue Zeitpunkt seiner Existenz ist nicht bekannt. Er oder sie wurde von einem falschen Avatar namens Yun erwähnt und mit Yangchen verglichen. Das lässt darauf schließen, dass Salai vor Yun und Kyoshi existiert hat. Yun war ein Erdbändiger, der statt Kyoshi anfangs fälschlicherweise als Avatar ernannt wurde.

Kyoshi

Kyoshi setzte sich für Frauen ein und bildete damals die Kyoshi-Kriegerinnen aus. (Bild: © Nickelodeon)

Kyoshi wurde im Erdkönigreich geboren und von ihren Eltern ausgesetzt. Sie wuchs in Armut auf und wurde von den Menschen in Yokoya wie eine Aussätzige behandelt. Erdbändiger Kelsang, ein alter Gefährte Kuruks, fand sie und zog Kyoshi eigenhändig auf.

Sie wurde später als Dienstmädchen für den “falschen” Avatar Yun eingestellt und freundete sich nicht nur mit Yun, sondern auch dessen Bodyguard und Feuerbändiger Rangi an. Rangi sollte einer der engsten Freunde von Kyoshi werden.

Viele Jahre später vermutete Kelsang in Kyoshi den eigentlichen Avatar, was Kyoshi aber abstritt. Ihre Bestimmung als Avatar kam dennoch ans Licht, als sie sich mit Yun und Rangi in einer Falle des Anführers der fünften Nation wiederfand. Nachdem sie Kelsangs Tod mit ihren eigenen Augen sehen musste, verlor sie die Kontrolle über ihre Emotionen und aktivierte in Rage zum ersten Mal den Avatar-Zustand.

Nach ihrem ersten Erwachen aus dem Avatar-Zustand machte sie sich auf einen Rachefeldzug nach dem Mörder ihres Mentors und war später Zeugin von dessen Tod durch die Hand von Yun.

Im Laufe ihres Lebens und nach dem Tod des Mörders von Kelsang setzte sie sich für Frauen ein, die von Männern auf den Straßen ausgenutzt wurden und bat den Frauen an, ihnen Selbstverteidigung zu lehren. Dadurch entstanden die Kyoshi-Kriegerinnen.

Roku

Roku ist der Vorgänger von Aang und war der beste Freund von Feuerlord Sozin. (Bild: © Nickelodeon)

Roku ist der direkte Nachfolger von Kyoshi und war anfangs ein Feuerbändiger. Er kämpfte und lebte im ersten Jahrhundert vor dem Ausbruch des hundertjährigen Krieges der Feuernation. Roku wuchs als Adliger der Feuernation auf und war der beste Freund des damaligen Kronprinzen Sozin. Beide wuchsen zusammen auf und waren unzertrennlich, bis Roku an seinem 16. Geburtstag zum neuen Avatar ernannt wurde.

Um seine Avatar-Reise zu beginnen und alle vier Elemente zu meistern, musste er die Feuernation verlassen und somit auch seinen besten Freund und Kronprinzen Sozin. Als Geschenk zum Abschied gab ihm der damalige Kronprinz das königliche Kopfstück.

Im südlichen Lufttempel freundete er sich später mit Gyatso, Aangs zukünftigem Mentor, an und wurde im Luftbändigen unterrichtet, bis er es meisterte. Nach Abschluss seiner Erdbändiger-Ausbildung hatte er bereits alle vier Elemente gemeistert und nach einem Zwischenfall im Feuertempel lernte er auch den Avatar-Zustand zu beherrschen.

Roku starb am Gas eines Vulkans, nachdem Sozin, für den Roku ein Dorn im Auge war, ihn dort Sterben zurückgelassen hatte. Rokus Tod sorgte nicht nur für den Vormarsch der Feuernation, sondern danach fing auch der Avatar-Zyklus neu an und Aang kam als der nächste Avatar und Luftnomade zur Welt.

Welcher der Avatare ist euer Favorit und von wem würdet ihr mehr in der Serie sehen?