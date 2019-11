Absurd, aber dieses neue Spiel verkauft sich auf Wii besser als auf PS4

Für den schwungvollen Start in den Tag haben wir eine Meldung für euch, die wir auf den ersten Blick nicht wirklich glauben konnten, bei genauerer Überlegung aber durchaus Sinn ergibt.

Just Dance 2020 hat sich tatsächlich im Jahr 2019 auf der mittlerweile 13 Jahre alten Wii besser verkauft als auf der PS4 - zumindest in Großbritannien.

Just Dance auf der Wii ein Hit

Die Information stammt von der Seite Nintendo Life. Bezogen auf alle verkauften Einheiten des Tanzspiels, kommen die PS4-Verkäufe auf 14%, während die Verkäufe für die Wii auf stattliche 21% kommen. Lediglich die verkauften Einheiten für die Xbox One schneiden mit 10% im Vergleich zur PS4 noch schlechter ab. An der Spitze thront mit 55% klar die Version für die Nintendo Switch.

Auch kurios: PS4- und Xbox One-Verkäufe kombiniert schlagen mit 24% nur knapp die Wii mit 21%.

Mögliche Gründe für den Erfolg

Die Gründe für diese zunächst merkwürdig erscheinenden Werte lassen sich vor allem durch folgende Punkte erklären:

Verkaufszahlen der Wii: Mit über 100 Millionen verkauften Konsolen rangiert die Wii nur knapp hinter der PS4 (103 Mio) und findet sich aktuell in der ewigen Liste der meistverkauften Konsolen auf Platz 6 wieder.

Wii als Casual-Konsole: Die Wii hat während ihrer Lebenszeit Gaming für Menschen zugänglich gemacht, die zuvor kaum Berührung mit dem Medium hatten. Speziell Spiele wie Just Dance, Wii Sports oder Wii Fit sprechen eine Zielgruppe fernab der Core-Gamer an.

Just Dance ist zeitlos: Besticht die aktuelle Konsolengeneration stark vereinfacht ausgedrückt durch bessere Grafik und Technik, spielt eine starke Hardware unter der Konsolenhaube beim Tanzspiel kaum eine Rolle. Die Version auf der Wii kann problemlos mit den Ablegern für PS4 und Xbox One mithalten.

Just Dance 2020 ist am 05. November für PS4, Xbox One, Switch & Wii erschienen. Eine Version für Google Stadio folgt in Kürze.

Überraschen euch die Zahlen?