Wild Hearts: Erstes Gameplay von EAs Monster Hunter veröffentlicht

Mit Wild Hearts sollen wir schon am 17. Februar kommenden Jahres für PS5, Xbox Series X/S und PC eine waschechte Monster Hunter-Alternative aus dem EA Originals-Programm bekommen, aus dem bereits Spiele wie It Takes Two und Unravel entschlüpft sind.

Nur wenige Tage nach Bekanntgabe des Action-Adventures, gibt es heute erstes zusammenhängendes Gameplay vom Jagdspiel zu sehen, das auch schon den besonderen Kniff des Spiels zeigt: In Wild Hearts dreschen wir nämlich nicht nur einfach mit dem Katana auf Monster ein, sondern müssen uns mit speziellen Bauten einen taktischen Vorteil auf dem Schlachtfeld verschaffen.

Bauten gegen riesige Monster

Im gut siebenminütigen Gameplay-Video sehen wir jetzt den Kampf gegen ein Wildschwein-Kemono. Kemono, das für euch zur Info, ist übersetzt schlicht der japanische Name für die riesigen wilden Tiere, gegen die wir in Wild Hearts kämpfen.

Bauten für die Fortbewegung in der Spielwelt: Wie im Video zu sehen, benutzen wir unter anderem einen selbst errichteten Seilzug, um an höher gelegene Orte zu gelangen. Soll es dann wieder bergab gehen, holen wir einen hölzernen Propeller-Gleiter aus dem Inventar.

Den Hauptzweck erfüllen die mechanischen Apparaturen aber im Kampf gegen die Kemono und wie das im Detail aussieht, davon können wir uns jetzt auch einen ersten Eindruck machen.

Katapulte, Jumppads und mehr: Um uns im Kampf einen Vorteil zu verschaffen und von oben herab mehr Schaden auszuteilen, werden unter anderem Sprungvorrichtungen platziert. Auch können wir die Biester mit gebauten Wänden von uns fern halten oder Steinkatapulte für Extraschaden auf dem Schlachtfeld platzieren.

Wie flüssig sich all das in der Praxis spielt und ob wir mit Wild Hearts eine frische Variante der Monster Hunter-Formel bekommen, das erfahrt ihr von uns in der kommenden Woche.

Wie ist euer Ersteindruck von Wild Hearts? Erwartet uns hier eine waschechte Monster Hunter-Alternative?