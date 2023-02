Wild Hearts – Tests und Reviews auf Metacritic: 'Der wohl beste Monster Hunter-Klon ever'

Ende letzter Woche erschien Wild Hearts für die PlayStation, Xbox und PC. In dem Jagdspiel von EA und Omega Force ziehen Spieler*innen entweder alleine oder im Koop durch diverse Level, um große Monster und Bestien zu besiegen und neue Ausrüstung zu craften.

Mittlerweile gibt es auch eine ganze Reihe von Tests und Reviews für das Spiel und bei den großen Wertungs-Aggregationsseiten hat sich Wild Hearts mittlerweile auf einem soliden Level eingepegelt.

Metacritic: 79 , bei aktuell 37 Wertungen (PS5-Version)

, bei aktuell 37 Wertungen (PS5-Version) OpenCritic: 80, bei aktuell 65 Wertungen

Nachfolgend findet ihr einige ausgewählte Wertungen zu Wild Hearts in der Übersicht:

Magazin Wertung IGN 8/10 Gameradar+ 4/5 Metro GameCentral 8/10 GameSpot 8/10 Destructoid 8/10 Game Informer 8/10 VG247 3/5 God is a Geek 9/10 Wccftech 8/10 Gameblog 7/10 Stevivor 8.5/10

Da es eine neue IP von Electronic Arts ist, gibt es keinen Vorgänger-Titel, mit dem sich die Durchschnittswertungen vergleichen ließen. Allerdings ähnelt Wild Hearts stark an die Spiele der Monster Hunter-Reihe, deren aktuellster Ableger Rise liegt auf Metacritic bei 88 (Switch-Version).

Was wird gelobt, was kritisiert?

Die meisten Reviews sind sich einig: Wild Hearts nimmt sich zwar ein bewährtes Konzept, schafft es aber durch ein paar Anpassungen und Neuerungen, auch bei dieser neuen Marke interessant zu sein, auch wenn es das Subgenre nicht revolutioniert. Folgendes wird positiv und negativ erwähnt.

Pro-Punkte

tolles Kampfsystem

Karakuri-Gadgets laden zum experimentieren ein

interessantes Crafting

gutes Monsterdesign

generell motivierender Gameplay-Loop

Contra-Punkte

problematische Kamera

etliche Grafik-Glitches

Kein anpassbarer Schwierigkeitsgrad

Der Test von Metro Game Central fasst das, was sich auch aus vielen anderen Reviews herauslesen lässt, im Fazit folgendermaßen zusammen:

"Der wohl beste Monster Hunter-Klon aller Zeiten, der zwar nicht ganz so gut ist wie Capcoms Serie, aber trotz des gegenteiligen ersten Eindrucks einige einzigartige und interessante eigene Ideen hat." Metro Game Central

Dieser doch recht positive Eindruck wird allerdings auch von schwerwiegenden technischen Problemen getrübt: Einige Outlets berichten über enorme Schwierigkeiten (Bugs, Glitches) und eine unsaubere Performance von Wild Hearts, insbesondere auf dem PC. Darunter sind beispielsweise unsere Kolleg*innen von MeinMMO, die in einem Artikel aufdröseln, warum Wild Hearts trotz der guten Durchschnittswertungen ein Flop werden könnte.

Ihr braucht ein paar bewegte Eindrücke vom Spiel? Hier ist ein aktueller Trailer von Wild Hearts:

2:33 Wild Hearts: Cinematischer Trailer zeigt riesige Bestien der Monster Hunter-Alternative

Wild Hearts ist seit dem 16. Februar für PS5, Xbox Series X/S und den PC erhältlich. Wer den Xbox Game Pass abonniert hat, findet den Titel auch dort, muss ihn also nicht separat kaufen. Es gibt übrigens einen Grafikeffekt, der uns beim bisherigen spielen von Wild Hearts ziemlich genervt hat. Welcher das ist und warum ihr ihn unbedingt abschalten solltet, lest ihr in unserem separaten Artikel.

Spielt ihr Wild Hearts? Und wenn ja, gefällt es euch bislang?