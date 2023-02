Wild Hearts-Multiplayer: So funktionieren Lagerfeuer und Jagdtore für Koop-Sessions

Im neuen Action-RPG Wild Hearts von EA und Omega Force dreht sich alles um die Jagd auf die riesigen Kemono. Die Monster könnt ihr zwar auch alleine zur Strecke bringen, in der Gruppe wird es aber einfacher und außerdem spaßiger. Wir zeigen euch, wie ihr den Koop startet und was es zu beachten gilt.

Wild Hearts: So startet ihr den Koop

Um mit anderen Jäger*innen gemeinsam im Koop zu spielen, stehen euch zwei Optionen zur Verfügung: Lagerfeuer und Jagdtore. Lagerfeuer könnt ihr selbst errichten, Jagdtore findet ihr überall in der Spielwelt verteilt.

So funktionieren die Lagerfeuer: An Lagerfeuern könnt ihr euer Jagdziel wählen und euren Tsukomo-Begleiter verbessern. Außerdem steht euch hier die Option “Online spielen” zur Verfügung. Hier könnt ihr entweder eine Sitzung suchen oder eine eigene Sitzung erstellen.

Bevor die Sitzung gestartet wird, habt ihr die Möglichkeit, verschiedene Angaben zum gewünschten Spielstil zu machen oder welches Kemono ihr jagen möchtet. Wollt ihr nur mit Bekannten spielen, solltet ihr die Einstellung “Nur Befreundete” unter dem Punkt “Nach Ziel suchen” auswählen. Ihr könnt außerdem ein Passwort einstellen und Mitspieler*innen direkt einladen, sobald die Sitzung gestartet ist.

So funktionieren Jagdtore: Die überall in der Spielwelt verteilten Jagdtore sind ein simplerer Einstiegspunkt für den Koop. Hier wählt ihr einfach aus, welches Kemono ihr jagen wollt und das Spiel sucht für euch nach einer passenden Sitzung. Dabei stehen nur Jagden zur Auswahl, die ihr selbst schon abgeschlossen habt.

Koop in Wild Hearts: Alle wichtigen Infos

So funktioniert der Koop: Bis zu drei Spieler*innen können in Wild Hearts gemeinsam auf die Jagd gehen. Die einzige Voraussetzung ist der Abschluss des Tutorials. Sobald ihr das erste Lagerfeuer errichtet habt, könnt ihr Online spielen. Neben der geballten Kampfkraft ist der größte Vorteil am Koop der, dass sich Jäger*innen gegenseitig wiederbeleben können.

Euer Spielfortschritt wird vom Koop-Modus nicht überschrieben, falls ihr noch nicht so weit oder weiter sein solltet als der Host der Sitzung. Erreicht ihr im Koop den Punkt, an dem ihr auch selbst in der Story seid, wird diese einfach fortgesetzt. Alle Materialien und Belohnungen, die ihr im Koop verdient, nehmt ihr auch in euer eigenes Spiel mit.

Crossplay wird unterstützt: Wild Hearts ist auf PS5, Xbox Series X/S und PC (Steam, Origins, Epic Store) erschienen. Crossplay ist über alle Plattformen hinweg möglich und von Beginn an aktiviert und kann im Menü optional ausgeschaltet werden. Wenn ihr euer EA-Konto mit dem jeweiligen Account der Plattform verbindet, könnt ihr befreundete Mitspieler*innen einfacher finden und direkt in eure Session einladen.

Habt ihr den Multiplayer von Wild Hearts schon ausprobiert oder stellt ihr euch den Kemono lieber alleine? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!