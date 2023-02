Schnellreise in Wild Hearts: So schaltet ihr neue Lager frei

Wild Hearts bietet große, abwechslungsreiche Jagdgebiete, in denen ihr nach Ressourcen und riesigen Kemono suchen könnt. Für die Aufträge müsst ihr häufig weite Strecken zurücklegen. Das Schnellreisesystem schafft hier Abhilfe. Ihr könnt allerdings nicht komplett an jeden Ort der Karte springen, sondern müsst vorher Lager errichten. Wir fassen für euch zusammen, wie das funktioniert und was ihr dafür benötigt.

Wild Hearts: Neue Lager für Schnellreise freischalten

So funktioniert die Schnellreise: Um die Schnellreise in Wild Hearts zu nutzen, müsst ihr die Karte im Spiel öffnen. Dort findet ihr verschiedene Symbole, die euch anzeigen, wo Händler*innen, Auftraggeber*innen oder Drachenschlunde zu finden sind. Ein- und Ausgänge eines Gebiets, dargestellt als Pfeile auf der Karte,und Zelte könnt ihr auswählen, um direkt zu ihnen zu springen.

Am Anfang des Spiels müsst ihr an einer vorgegebenen Stelle ein Lager errichten. In der Stadt Minato habt ihr außerdem eine Unterkunft. Alle weiteren Lager müsst ihr selbst platzieren.

So schaltet ihr neue Lager frei: Das Lager findet ihr bei euren Drachen-Karakuri. Dafür müsst ihr L1/LB gedrückt halten und dann die Pfeiltaste entweder nach oben oder unten drücken. Dort könnt ihr dann zwischen verschiedenen, permanenten Strukturen wie Lagerfeuern, Werkbänken oder eben Lagern wählen.

Jetzt müsst ihr nur noch das Lager auswählen, eine geeignete Stelle finden und das Zelt platzieren. Bevor ihr das Lager fest baut, könnt ihr vorher noch die Position anpassen. Leuchtet das Zelt rot, könnt ihr es nicht bauen. Dann ist entweder etwas im Weg, oder ihr habt nicht genügend Materialien. Das erkennt ihr daran, dass der jeweilige Balken unter dem Punkt “Drachenschlund-Kapazität” rot wird. So wie in diesem Beispiel:

So bekommt ihr Materialien: Während ihr kleinere Karakuri wie Boxen aus Fäden baut, braucht ihr für die Drachen-Karakuri spezielle Materialien. Hier kommen die Drachenschlunde ins Spiel. Wenn ihr so einen aktiviert, bekommt ihr Materialien. Die Schlunde lassen sich außerdem verbessern, wenn ihr sie erneut berührt, was euch ebenfalls mehr Kapazität gibt.

Wenn ihr mit der Platzierung eines Lagers nicht zufrieden seid, könnt ihr es auch einfach wieder abreißen und erhaltet die ausgegebenen Materialien zurück. Den Abriss-Modus aktiviert ihr, indem ihr wieder L1/LB gedrückt haltet und dann R3 drückt.

Lager richtig platzieren und ausstatten

Wenn ihr einen neuen Jagdauftrag beginnt, könnt ihr das Lager, von dem aus ihr starten möchtet, auswählen. Ihr solltet also darauf achten, dass ihr die Zelte taktisch klug verteilt. Zwei Lager in unmittelbarer Nähe zueinander haben wenig Nutzen.

Ihr solltet unbedingt in jeder neuen Region ein Lager errichten, sodass ihr dann jederzeit dorthin reisen könnt. Weitere Lager am jeweils gegenüberliegenden Ende der Karten bieten sich an. Um die einzelnen Lager noch nützlicher zu machen, könnt ihr auch Lagerfeuer, Werkbänke oder Suchtürme in direkter Nähe dazu errichten. So seid ihr auf jede Jagd vorbereitet.

Habt ihr Wild Hearts schon ausprobiert? Habt ihr eine clevere Taktik bei der Platzierung von Lagern? Dann erzählt uns davon in den Kommentaren!