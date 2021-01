Windfolk: Sony veröffentlicht überraschend neues PS4/PS5-Exclusive

Sony Interactive Entertainment Spanien (SIE Spanien) und das spanische Entwicklerstudio Fractal Fall haben ohne große Ankündigung das Actionspiel Windfolk: Sky is just the Beginning für die PS4 und PS5 veröffentlicht. Ihr könnt euch das Spiel ab sofort im Playstation Store für 14,99 Euro herunterladen - einen physischen Release gibt es nicht.

Was erwartet euch in Windfolk

Ihr schlüpft in die Rolle von Esen, der auf der Welt Eurian in einem Krieg kämpft. Die böse Koalition versucht, die schwebenden Inseln zu kontrollieren, da dort das wertvolle Mineral Trydian zu finden ist. Esen wurde Opfer von Experimenten der Koalition und kämpft nun gegen sie, um Rache zu üben.

Third Person-Shooter in der Luft: Ihr kommandiert Esen, der mit einem Jetpack von Insel zu Insel schwebt. Dabei begegnen euch viele Feinde, die ihr in actionreichen Kämpfen besiegen müsst. Unterwegs könnt ihr mehr von der Welt erkunden, Waffen freischalten und eure Fähigkeiten verbessern. Es erwarten euch zudem Bossgegner, bei denen ihr besonders taktisch vorgehen müsst. Eure Position spielt nämlich eine wichtige Rolle. Ihr müsst immer die richtigen Strategien finden, um eure Gegner auszuschalten.

Wie das aussieht, könnt ihr anhand des Launch-Trailers sehen:

Sony gibt jungen Talenten eine Chance: Windfolk gewann übrigens den Playstation Talents-Award für die beste Nutzung der PlayStation-Plattform. PlayStation Talents zielt darauf ab, neuen, regionalen Talenten aus Spanien in der Gamingbranche eine Chance zu geben und so Kreativität zu fördern. Dass dies gut funktioniert, seht ihr an Windfolk.

Werdet ihr euch Windfolk für eure PS4 oder PS5 holen? Was haltet ihr von der Playstation Talents-Initiative?