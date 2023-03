Wir sind mit FYNG bei der CAGGTUS Leipzig, dem ersten großen Gaming-Event 2023

Was ist eigentlich ein CAGGTUS? Die “CAGGTUS” heißt nicht etwa so, weil es hier um die Huldigung stacheliger Wüstengewächse geht. Vielmehr verbirgt sich hinter dem kuriosen Namen ein zünftiges Gaming-Event samt Deutschlands größter LAN-Party, einer Entertainment-Area, Ständen mit Merch und einem Cosplay-Wettbewerb. Also ein Event von und für die Gaming-Community. Die große Sause steigt vom 14. bis zum 16. April 2023 in der Messe Leipzig.

Und irgendwie hat das Ganze dann doch mit Kakteen zu tun. Denn auf der Vorgänger-Veranstaltung Dreamhack wurden stets grüne Stachelpflanzen auf der LAN-Party platziert. Dieser Trend setzte sich auch in anderen Events der Verantwortlichen durch und mittlerweile ist die Macht des Kaktus so massiv, dass die Dornengewächse einem großen, neuen Event ihren Namen leihen. Das GG in CAGGTUS steht übrigens für “Good Game”, dem traditionellen Abschiedsgruß nach einer guten Gaming-Session.

FYNG CAGGTUS - Das machen wir auf dem Event

Was ist FYNG eigentlich? Hinter FYNG (Find your Next Game) verbirgt sich ein Format, bei dem wir euch hochwertige Inhalte rund ums Gaming präsentieren. Dabei sind unter anderem die Webedia-Seiten GameStar, GamePro und MeinMMO beteiligt.

Im Rahmen von FYNG bekommt ihr bislang wenig beachtete Spiele-Perlen präsentiert und erhaltet in Podcasts und spannenden Artikeln mehr Einblicke hinter die Kulissen des Hobbys. Auf der CAGGTUS - dem großen Gaming-Event 2023 - wird daher freilich ein FYNG-Team von uns vor Ort sein und dort live unser Programm abhalten.

Wo sind wir anzutreffen? Wir haben für unsere FYNG CAGGTUS ein episches Studio von 160m² Größe vor Ort aufgebaut. Ihr findet uns in der USK 12 Area im Entertainment Bereich. Unsere geplanten Streaming-Zeiten sind täglich von 10 bis 18 Uhr, am Sonntag bis 17 Uhr.

Auf der CAGGTUS wird jeder Gamer glücklich werden.

Was machen wir da eigentlich? Getreu des FYNG-Mottos “Find your next Game” werden wir euch Spiele vorstellen und entdecken lassen. So findet ihr womöglich den einen oder anderen Geheimtipp, den ihr bisher noch gar nicht auf dem Radar hattet.

Dazu kommen noch weitere spannende Inhalte, die FYNG mittlerweile ebenso prägen. Großes Highlight werden unsere Live-Podcasts sein, bei denen wir über neue Trends und zeitlose Gaming-Themen sprechen. Dazu wird es auch Community-Interaktion geben, darunter Live-Voting über Themen.

Außerdem haben wir für euch noch Koop-Gameplay-Runden, Quiz-Shows, Jenga, Cosplay, eSports und Interviews mit Influencern sowie Entwicklern vorbereitet. Wir bieten also ein geballtes Programm und wenn ihr bei uns vorbeischaut, wird es immer etwas Neues zu entdecken geben.

Was gibt’s noch? Neben unserer FYNG-Area brummt die CAGGTUS noch vor weiteren Features. Ihr findet dort unter anderem die größte LAN-Party der Republik, eine Cosplay-Area, die deutsche CaseMod-Meisterschaft sowie eine große Entertainment-Area, auf der ihr alle möglichen Games zocken könnt. Die CAGGTUS bietet für jeden von euch etwas.

Es wäre also super, wenn wir euch auf der CAGGTUS 2023 in Leipzig treffen können. Tickets zum großen, neuen Gaming-Event bekommt ihr hier.