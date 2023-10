Wir suchen Verstärkung: Jetzt als Praktikant*in Video-Production fürs Pflichtpraktikum bewerben

HINWEIS: Für diese Stelle wird ein Pflichtpraktikum innerhalb eines medienbezogenen Studienganges vorausgesetzt. Ebenso solltest du volljährig sein, da es bei uns zu Studio- und Live-Produktionen in den Abendstunden sowie an Wochenenden kommen kann, für die du arbeitsrechtlich mind. 18 Jahre alt sein musst.

Als Praktikant*in in der Produktionsabteilung arbeitest du bei uns immer am Zeitgeist der Gaming-Welt. Du unterstützt das Produktionsteam und lernst bereichsübergreifend alle wichtigen Handwerkstechniken der modernen Videoproduktion. Ebenso erhältst du auch die Möglichkeit dich auszuprobieren und in einer fairen Fehlerkultur wichtige Berufserfahrungen zu machen.

Ab dem 1. Dezember 2023 suchen wir für unser Münchner Büro eine*n

PRAKTIKANTEN*IN VIDEO-PRODUCTION (m/w/d) PFLICHTPRAKTIKUM

WORAUF DU DICH FREUEN DARFST:

Du erstellst Video-Inhalte für unsere Websites und unsere GameStar YouTube Kanäle (Hauptkanal & GS Talk) in enger Abstimmung mit unseren Redakteuren*innen und Content Creators

Du hilfst bei der Produktion unserer täglichen Formate

Mitarbeit bei Livestreams und Studioproduktionen

Videoschnitt nach Anleitung mit Premiere Pro CC

Mitarbeit bei der Produktion von Video Assets und Postproduktion

WORAUF WIR UNS FREUEN DÜRFEN:

Du bist kreativ und hast große Leidenschaft für das Thema “Video”, dabei hast Du erste Erfahrungen im Videoschnitt und Kameraführung gesammelt

Du bist ein Teamplayer

Du kannst Feedback konstruktiv formulieren und bist dabei nicht konfliktscheu, ebenso bist Du offen und empfänglich für Vorschläge und Input deiner Kollegen und sprichst Probleme offen an

Erste Erfahrungen mit Produktions Tools, wie Adobe Suite (Premiere Pro, After Effects, Photoshop, usw.) oder DaVinci Resolve, VMix, OBS, Wirecast, Blackmagic ATEM und Kamera-Arbeit sollten vorhanden sein

ZUSÄTZLICH BEKOMMST DU VON UNS:

Die Mitarbeit in einem kreativen, kompetenten Team, das bereits seit über 10 Jahren erfolgreich und flexibel produziert

Mit Webedia befindest du dich in einem Umfeld, bei dem die größten Gaming-Marken Deutschlands unter einem Hut stecken

Schnelle Kommunikation dank flacher Hierarchien und viel Eigenverantwortung

Flexible Arbeitszeiten, HomeOffice nach Absprache (Genauso gerne begrüßen wir dich hauptsächlich an unserem Standort in München)

Sehr gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel (München Zentrum, direkt an der Haltestelle Heimeranplatz)

Wenn wir dein Interesse geweckt haben, freuen wir uns über deine vollständige deutschsprachige Bewerbung inkl. Motivationsschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen über unser Online-Portal!