Der Preis-Leistungs-Sieger unter den Gaming-Headsets ist gerade so günstig, dass es knallt: Wireless & Hammer-Sound zum halben Preis!

Das Gaming-Headset von Roccat sieht nicht nur schick aus, es hat auch einiges zu bieten.

Ein kabelloses Gaming-Headset, das mit der PS5 kompatibel ist, super bequem sitzt und eine beeindruckende Akkulaufzeit von 16 Stunden hat, ist heutzutage wichtiger denn je. Vor allem, wenn man an die bevorstehenden Spieleveröffentlichungen denkt, wie z.B. den Elden Ring Shadows of the Erdtree DLC in diesem Jahr.

Das Beste? Das Roccat Syn Max Air Gaming Headset ist derzeit mit einem Rabatt von 58% so günstig wie noch nie! Damit könnt ihr euch den Preis-Leistungs-Sieger sogar für unter 100€ nach Hause holen.

Headset-Geheimtipp: Das Roccat Syn Max Air

Das Gaming-Headset von Roccat bietet nicht nur hohen Tragekomfort, sondern auch maximale Audio-Performance. 3D-Audio mit 50 mm Nanoclear-Treibern sorgt für ein dreidimensionales Klangerlebnis. Dank der Treiber könnt ihr die Geräusche eurer Spiele in vollem Umfang wahrnehmen.

Dabei könnt ihr nicht nur bei Geräuschen von rechts und links, sondern auch von unter und über euch die Richtung genau erkennen. Dadurch ist das Headset besonders für Multiplayer-Spiele wie Call of Duty oder Dead by Daylight geeignet, da man die verschiedenen Geräuschquellen wie Schritte, Umgebungsgeräusche oder auch Schüsse optimal hören kann.

Die Polsterung des Roccat Syn Max Air sorgt dafür, dass das Headset immer bequem sitzt.

Für den hohen Tragekomfort sorgen der weiche Memory-Schaumstoff an der Ohrmuschel, der zusätzlich mit einem Kühlgel versehen ist, die brillenfreundliche Struktur und der sehr leichte Aluminiumrahmen.

Dieser hohe Komfort ermöglicht schmerzfreies Spielen und bietet eine optimale Passform. Der bereits beschriebene 3D-Sound sorgt für ein immersives und intensives Spielerlebnis. Mit der mitgelieferten Sendestation kann das Headset problemlos an die PlayStation angeschlossen werden, um auch hier ein intensives Spielerlebnis zu haben.

Kompatibilität mit PS5, Nintendo Switch und PC

Das Roccat Syn Max Air Gaming Headset lässt sich problemlos an euren PC, eure PlayStation 5 oder eure Nintendo Switch anschließen. Für den Anschluss an euren PC oder Gaming-Notebook benötigt ihr einen Typ-A-USB-Sender, der im Lieferumfang enthalten ist.

Anschließend installiert ihr die Software für das Gaming-Headset, die ihr einfach und unkompliziert auf der Website von Roccat herunterladen könnt. Der Sender in der Ladestation reicht bereits aus, um das Headset mit eurer PS5 oder Nintendo Switch zu verbinden.

Was ist im Lieferumfang des Roccat Gaming-Headsets?

Roccat Syn Max Air- kabelloses RGB-Gaming-Headset mit 3D-Audio

Lade/Sendestation

Abnehmbares Mikrofon

USB-A-Ladekabel & USB-C-Ladekabel

Adapter von USB-A auf USB-C

Abnehmbare Mikrofonanschlussabdeckung

Das sind die besten Gaming-Headsets 2024

Das Roccat Syn Max Air hat euch noch nicht überzeugt? Dann schaut euch die ausführliche Kaufberatung zu den derzeit besten Gaming-Headsets von Nele an: