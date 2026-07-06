Witch Hat Atelier: Dieser gefeierte Anime nutzt 20.000 Zeichnungen für eine Episode – üblich ist nur ein Viertel davon

Unter allen Anime-Staffeln, die zwischen März und Juni 2026 herauskamen, ist Witch Hat Atelier der beliebteste Neueinsteiger der Season – und muss sich auch sonst lediglich hinter der vierten Staffel von Re: Zero verstecken, wenn es nach den Bewertungen auf MyAnimeList geht.
Eine der großen Stärken des Fantasy-Animes ist die hinreißende Animationsqualität, die das Studio Bug Plus Folge für Folge hingelegt hat. Hinter dieser Qualität steckt aber auch ein Heidenaufwand.
Vier Mal so großes Storyboard
Das Ausmaß dieser Arbeiten machte jüngst Rena Motomura klar, die im japanischen Originalton die Hauptfigur Coco spricht. In der ABEMA-Sendung "Shibuya Anime Base" (via Anime Corner) erklärte die Synchronsprecherin, dass die fünfte Episode von Witch Hat Atelier rund 20.000 Schlüsselzeichnungen – sogenannte Keyframes – benötigte.
Eine durchschnittliche Animefolge benötige sonst nur etwa 3.000 bis 5.000 solcher Keyframes; Witch Hat Atelier veranschlagte in diesem Aspekt also den (mindestens) vierfachen Aufwand für die Animation.
Storyboard und Regie der Folge stammten übrigens von Kazuki Kawagoe, der seinen Durchbruch mit dem stylischen "Zom 100: Bucket List of the Dead" feierte.
Zwei Manga-Seiten werden zu einer Minute Anime
Der Aufwand steckt vor allem in der Drachenkampfszene der Folge, in der Qifrey den fallenden Agott auffängt und anschließend den herangestürmten Drachen bezwingt.
Im Manga umfasst diese Sequenz gerade einmal zwei Seiten. In der Animeversion wurde daraus eine Szene von über einer Minute Länge – und ist nach Einschätzung vieler Fans auch einer der Animations-Höhepunkte der gesamten Staffel. Auch Streamingdienst Crunchyroll betitelt die Szene großzügig als "den am schönsten animierten Magiezauber, den ihr je sehen werdet":
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Ein Storyboard so dick wie ein Telefonbuch
Motomura verglich die Dicke des Storyboards für die komplette Folge indes mit einem Telefonbuch und deutete dabei auf ein mitgebrachtes Exemplar für die Episode, das uns auch eher an die Gelben Seiten als ein klassiches Skript erinnert.
Welche Anime-Szene ist bislang für euch die schönste des Jahres?
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