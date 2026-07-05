GTA 6-Fans entdecken Schweißnähte auf Screenshot und feiern Rockstars Detailfetischismus - "Beispielloser Realismus!"

Diese Lackierung für den Vapid Buggy bekommt ihr nur in der Ultimate Edition von GTA 6, die grafischen Details hingegen in allen Versionen.

Die Welten in Spielen von Rockstar Games wirken auch deshalb so lebendig und "echt", weil es unheimlich viele Details in ihnen zu entdecken gibt. Das Studio geht derart verschwenderisch mit ihnen um, dass auch noch Jahre nach den Veröffentlichungen bis dahin übersehene Kleinigkeiten entdeckt werden.

Und die Chance ist groß, dass das auch bei Grand Theft Auto 6 der Fall sein wird. Einige der Details im Spiel haben Fans schon jetzt auf Screenshots ausgemacht – und feiern Rockstars Detailfetischismus unter anderem auf Reddit.

10:58 GTA 6: Alle neuen Infos zu Preis, Online-Modus und Ultimate Edition!

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Auch GTA 6 wird jede Menge (Details) fürs Auge bieten

Jüngstes Beispiel: Die Schweißnähte am Metallgestänge an der Front des Vapid Buggys, der auf einem der kürzlich veröffentlichten Screenshots zu sehen ist.

Die Metallstangen gehen nicht einfach so ineinander über, sondern zeigen deutliche Nähte vom zusammenschweißen. Ein grafisches Detail, das vielen anderen Entwicklern vermutlich egal – oder aus Zeitgründen nicht umsetzbar – wäre. Rockstar nicht.

Überschrieben ist der entsprechende Reddit-Post von User Flimsy_Hand4927 mit:

"Beispielloser Realismus! Was meint ihr?"

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Auf dem Bild sind noch weitere interessante Grafik-Details zu sehen. Beispielsweise die realistisch wirkenden Schlammspritzer auf der Karosserie des Fahrzeugs. Oder auch die ausmodellierten Spuren im Schlamm auf dem Boden – etwas, das selbst viele Rennspiele in dieser Qualität nicht schaffen.

Jetzt liegt natürlich die Aussage nahe: "Moment mal, das sind doch nur Screenshots. Das richtige Spiel sieht doch bestimmt nicht so detailliert aus."

Die Erfahrung mit Rockstar-Spielen zeigt allerdings, dass die fertigen Titel stets die grafische Qualität von vorab veröffentlichten Screenshots und Trailern erreicht und teilweise sogar noch überboten haben – zuletzt etwa Red Dead Redemption 2. In diesem Titel werden übrigens auch knapp acht Jahre nach Release immer noch neue Details gefunden. Kaum vorstellbar, dass das bei GTA 6 anders werden wird.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für die PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Seit Ende Juni könnt ihr den Titel in einer Standard oder Ultimate Edition vorbestellen. Wie Take-Two und Rockstar bekannt gegeben haben, wird die physische Version von GTA 6 keine Disc enthalten, sondern lediglich einen Download-Code.