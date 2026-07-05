GTA 6-Fans entdecken Schweißnähte auf Screenshot und feiern Rockstars Detailfetischismus - "Beispielloser Realismus!"

Auch in GTA 6 werden wir uns wahrscheinlich wieder auf zahlreiche (grafische) Details freuen können. Ein paar haben Fans auf den jüngst veröffentlichten Bildern schon ausgemacht.

Profilbild von Tobias Veltin

Tobias Veltin
05.07.2026 | 19:00 Uhr

Diese Lackierung für den Vapid Buggy bekommt ihr nur in der Ultimate Edition von GTA 6, die grafischen Details hingegen in allen Versionen. Diese Lackierung für den Vapid Buggy bekommt ihr nur in der Ultimate Edition von GTA 6, die grafischen Details hingegen in allen Versionen.

Die Welten in Spielen von Rockstar Games wirken auch deshalb so lebendig und "echt", weil es unheimlich viele Details in ihnen zu entdecken gibt. Das Studio geht derart verschwenderisch mit ihnen um, dass auch noch Jahre nach den Veröffentlichungen bis dahin übersehene Kleinigkeiten entdeckt werden.

Und die Chance ist groß, dass das auch bei Grand Theft Auto 6 der Fall sein wird. Einige der Details im Spiel haben Fans schon jetzt auf Screenshots ausgemacht – und feiern Rockstars Detailfetischismus unter anderem auf Reddit.

Video starten 10:58 GTA 6: Alle neuen Infos zu Preis, Online-Modus und Ultimate Edition!

Auch GTA 6 wird jede Menge (Details) fürs Auge bieten

Jüngstes Beispiel: Die Schweißnähte am Metallgestänge an der Front des Vapid Buggys, der auf einem der kürzlich veröffentlichten Screenshots zu sehen ist.

Die Metallstangen gehen nicht einfach so ineinander über, sondern zeigen deutliche Nähte vom zusammenschweißen. Ein grafisches Detail, das vielen anderen Entwicklern vermutlich egal – oder aus Zeitgründen nicht umsetzbar – wäre. Rockstar nicht.

Überschrieben ist der entsprechende Reddit-Post von User Flimsy_Hand4927 mit:

"Beispielloser Realismus! Was meint ihr?"

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Auf dem Bild sind noch weitere interessante Grafik-Details zu sehen. Beispielsweise die realistisch wirkenden Schlammspritzer auf der Karosserie des Fahrzeugs. Oder auch die ausmodellierten Spuren im Schlamm auf dem Boden – etwas, das selbst viele Rennspiele in dieser Qualität nicht schaffen.

Jetzt liegt natürlich die Aussage nahe: "Moment mal, das sind doch nur Screenshots. Das richtige Spiel sieht doch bestimmt nicht so detailliert aus."

Die Erfahrung mit Rockstar-Spielen zeigt allerdings, dass die fertigen Titel stets die grafische Qualität von vorab veröffentlichten Screenshots und Trailern erreicht und teilweise sogar noch überboten haben – zuletzt etwa Red Dead Redemption 2. In diesem Titel werden übrigens auch knapp acht Jahre nach Release immer noch neue Details gefunden. Kaum vorstellbar, dass das bei GTA 6 anders werden wird.

Red Dead Redemption 2-Spieler findet vermeintlich peinlichen Fehler auf Grabstein - doch der ist aus einem ganz besonderen Grund so gewollt
von Cassie Mammone
Red Dead Redemption 2-Spieler findet vermeintlich peinlichen Fehler auf Grabstein - doch der ist aus einem ganz besonderen Grund so gewollt
GTA 6: Detail aus der Ultimate Edition lässt Fans auf die Rückkehr eines klassischen Vice City-Schauplatzes hoffen
von Samara Summer
GTA 6: Detail aus der Ultimate Edition lässt Fans auf die Rückkehr eines klassischen Vice City-Schauplatzes hoffen

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für die PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Seit Ende Juni könnt ihr den Titel in einer Standard oder Ultimate Edition vorbestellen. Wie Take-Two und Rockstar bekannt gegeben haben, wird die physische Version von GTA 6 keine Disc enthalten, sondern lediglich einen Download-Code.

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
GTA 6 - Grand Theft Auto 6

GTA 6 - Grand Theft Auto 6

Genre: Action

Release: 2027 (PC), 19.11.2026 (PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 17 Minuten

GTA 6-Fans entdecken Schweißnähte auf Screenshot und feiern Rockstars Detailfetischismus - "Beispielloser Realismus!"

vor einem Tag

Obwohl viele keinen Bock auf 100 Euro für GTA 6 hatten, kauft die Mehrheit von euch jetzt die Ultimate Edition

vor 2 Tagen

GTA 6: Detail aus der Ultimate Edition lässt Fans auf die Rückkehr eines klassischen Vice City-Schauplatzes hoffen

vor 2 Tagen

GTA 6 hat keinen Early Access, aber Scam-Webseiten bieten ihn trotzdem an und versuchen, euch abzuzocken

vor 3 Tagen

GTA 6: Jetzt wirbt sogar Rockstar selbst damit, dass es sich "am besten auf PS5" spielt
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
GTA 6-Fans entdecken Schweißnähte auf Screenshot und feiern Rockstars Detailfetischismus - Beispielloser Realismus!

vor 21 Minuten

GTA 6-Fans entdecken Schweißnähte auf Screenshot und feiern Rockstars Detailfetischismus - "Beispielloser Realismus!"
Sammler räumt den Dachboden seiner Eltern auf und findet einen alten Pokémon-Schatz – weil er als Kind nie damit spielen durfte, ist der jetzt tausende Euro wert

vor einer Stunde

Sammler räumt den Dachboden seiner Eltern auf und findet einen alten Pokémon-Schatz – weil er als Kind nie damit spielen durfte, ist der jetzt tausende Euro wert
Diese legendäre Kindheits-Heldin kennt ihr wahrscheinlich alle - jetzt bekommt sie 57 Jahre nach ihrem ersten Film eine neue Serie mit 52 Folgen

vor einer Stunde

Diese legendäre Kindheits-Heldin kennt ihr wahrscheinlich alle - jetzt bekommt sie 57 Jahre nach ihrem ersten Film eine neue Serie mit 52 Folgen
Der größte Krypto-Pechvogel nach dem Mülldeponie-Typen ist ein Deutscher: 7002-facher Bitcoin-Besitzer vergisst Passwort und verliert 735 Millionen Euro   4     1

vor 4 Stunden

Der größte Krypto-Pechvogel nach dem Mülldeponie-Typen ist ein Deutscher: 7002-facher Bitcoin-Besitzer vergisst Passwort und verliert 735 Millionen Euro
mehr anzeigen