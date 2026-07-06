Am Releasetag von GTA 6 schließt eine ganze Firma, weil sowieso niemand arbeiten würde

Zeit für eine Release-Party. Zumindest bei einer Firma.

Die meisten Arbeitgeber freuen sich, wenn ihre Mitarbeitenden pünktlich zur Arbeit erscheinen und nur Urlaub nehmen, wenn gerade nichts ansteht. Eine Firma in den USA hat ihre Erwartungen für den Release von GTA 6 offenbar etwas realistischer angepasst.

Vice City statt Büro

Am 19. November erscheint GTA 6 und damit wohl eines der größten Spiele-Releases der vergangenen Jahre. Während viele Fans bereits überlegen, wie sie sich für den Tag Urlaub nehmen können, hat das Unternehmen Burger Motorsports eine deutlich einfachere Lösung gefunden: Es gibt einfach allen frei.

0:33 Rockstar enthüllt das Cover Art von GTA 6!

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Bekannt wurde die Aktion durch eine interne Mail, die auf Social Media die Runde macht. Darin erklärt das Unternehmen, dass sich rund um den Releasetag ungewöhnlich viele Terminkonflikte ergeben hätten.

Der Grund dürfte wenig überraschend sein. Laut Mitteilung hätten einige Mitarbeitende bereits angekündigt, am 19. November nicht erreichbar zu sein oder sich schlicht "in Vice City" aufzuhalten.

Anstatt gegen die unvermeidliche GTA-6-Welle anzukämpfen, nahm die Firma die Situation mit Humor. Der Betrieb bleibt an diesem Tag geschlossen und die Belegschaft darf sich ganz offiziell dem neuen Rockstar-Spiel widmen.

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Die normale Arbeit werde wieder aufgenommen, sobald alle ihre erste Erkundungstour oder zumindest eine Mission abgeschlossen hätten und langsam in die Realität zurückkehren.

Ob ein Tag dafür ausreicht, wagen wir zwar zu bezweifeln, trotzdem ist es ein netter Zug der Firma.

Wird GTA 6 zum Feiertag?

In den Kommentaren wird die Aktion gefeiert. Einige Nutzer vermuten zwar einen cleveren Marketing-Gag, andere sehen darin aber einfach eine sympathische Geste, den Mitarbeitenden einfach mal etwas entgegenzukommen.

Und vielleicht macht die Aktion ja Schule, wie viele in den Kommentaren bei X hoffen:

Wenn das so weitergeht, wird GTA 6 irgendwann wie ein Feiertag behandelt.

So absurd wäre das gar nicht. Insgesamt kann man nur erahnen, wie viele Menschen sich weltweit für den Release freigenommen haben.

Den Luxus hätte ich übrigens auch gerne. Während die Angestellten von Burger Motorsports direkt nach Vice City aufbrechen dürfen, sehe ich mich am Releasetag schon in Dauerschleife Guides schreiben.

GTA 6 erscheint für die PS5 und Xbox Series X/S und wird einmal in der Standard-Version (79,99 US-Dollar) und einmal in der Ultimate Edition (99,99 US-Dollar) erhältlich sein. Der Titel ist seit dem 25. Juni vorbestellbar.

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr euch für GTA 6 bereits Urlaub gesichert oder müsst ihr bis zum Feierabend durchhalten?