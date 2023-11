Im Gegensatz zu Witcher 3: Cyberpunk 2077 Ultimate Edition kommt ohne eigene Trophäen-Liste und Hunter sind enttäuscht

Cyberpunk 2077 bekommt eine Ultimate Edition, die obendrein auch noch sehr bald erscheint.

Cyberpunk 2077-Fans können sich freuen: Wer bisher noch keine physische Version gekauft hat oder den DLC noch nicht kennt, bekommt mit der Ultimate Edition das Gesamtpaket. Das enthält neben dem Hauptspiel auch die einzige große Story-Erweiterung namens Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Was es aber nicht geben wird, ist eine zusätzliche Trophäenliste, wie bei der GOTY-Edition von The Witcher 3.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition gibt euch keine zusätzliche Trophäenliste

Das bietet die Ultimate Edition: Cyberpunk 2077-Entwicklerstudio CD Projekt RED bringt das Spiel noch einmal in seiner vollendeten Form mit allem Drum und Dran auf den Markt. Wer es bisher noch nicht kennt, kann sich gleich das Bundle mit der Story-Erweiterung kaufen. Es erscheint für PS5, PC und Xbox Series S/X, und zwar sowohl in einer digitalen als auch in einer physischen Version.

1:32 Cyberpunk 2077 Phantom Liberty - Der finale Trailer vor dem Release ist da

Keine doppelten Trophäen: Im Rahmen der Ankündigung erklärt der Global Community Director von CDPR auch gleich, dass es dieses Mal keine Möglichkeit geben wird, doppelte Trophäen abzugreifen. Die Ultimate Edition von Cyberpunk 2077 gilt nicht als neues, unabhängiges Spiel mit eigenen Trophäen (via: Twitter).

Wie kommt man darauf? Bei The Witcher 3 war das mit der Game of the Year-Edition damals der Fall. Das Spiel wurde von der PS4 als eigener Titel angesehen und bot nochmal eine eigenständige, unabhängige Trophäenliste. Wer wollte, konnte The Witcher 3 so also gleich zweimal platinieren.

Schade für Trophy-Hunter: Wer sich darauf gefreut hatte, das bei Cyberpunk 2077 jetzt genauso zu machen, guckt in die Röhre. Das kommt natürlich bei denjenigen, die gern möglichst viele Trophäen sammeln, nicht so gut an.

DLC nur als Download: Ebenfalls nicht so beliebt ist die Entscheidung von CDPR, bei der physischen Disk-Version der Ultimate Edition von Cyberpunk 2077 auf der PS5 lediglich das Hauptspiel auf der Disk auszuliefern. Der Story-DLC Phantom Liberty befindet sich nicht auf dem Datenträger und liegt lediglich als Download-Code bei.

Das ist natürlich ganz besonders schade für alle, die gehofft hatten, eine richtige, vollumfängliche Disk-Fassung zu bekommen. Wer kein oder nur sehr schlechtes Internet hat, muss nun trotzdem irgendwie einen langwierigen Download hinbekommen, obwohl eigentlich eine physische Version gekauft wurde. Bei der Xbox-Fassung ist der DLC mit auf der Disk.

Was haltet ihr von der doppelten Trophäenliste, die Cyberpunks Ultimate Edition nicht hat? Wollt ihr überhaupt doppelte Trophäen sammeln oder reicht euch eine Platin?