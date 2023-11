Cyberpunk 2077: Die Ultimate Edition ist offiziell und kommt schon ganz bald

Anfang Dezember kommt das Paket mit DLC und Hauptspiel.

Habt ihr mit Cyberpunk 2077 noch gewartet, um möglichst gleich mit Version 2.0 durchzustarten und den Phantom Liberty-DLC gleich im Anschluss zu zocken? Dann könnt ihr bald beides zusammen in der Ultimate Edition erstehen. Nach einem Leak wurde die nämlich jetzt offiziell angekündigt und ihr müsst gar nicht mehr lange warten.

Die Ultimate Edition zu Cyberpunk 2077 erscheint bald

Was enthält Cyberpunk 2077: Ultimate Edition? In der neuen Edition bekommt ihr das Hauptspiel und die Phantom Liberty-Erweiterung.

In der neuen Edition bekommt ihr das Hauptspiel und die Phantom Liberty-Erweiterung. Für welche Plattformen erscheint die Edition? Ihr könnt sie wahlweise für PC, PS5 und Xbox Series X/S kaufen. Die Last Gen-Konsolen gehen leer aus, was aber nur logisch ist, da die Erweiterung gar nicht für PS4 und Xbox One erschienen ist.

Ihr könnt sie wahlweise für PC, PS5 und Xbox Series X/S kaufen. Die Last Gen-Konsolen gehen leer aus, was aber nur logisch ist, da die Erweiterung gar nicht für PS4 und Xbox One erschienen ist. In welcher Form erscheint die Edition? Es wird sowohl einen physischen, als auch einen digitalen Release geben.

Es wird sowohl einen physischen, als auch einen digitalen Release geben. Ab wann ist das Ganze erhältlich? Die digitale Version erscheint zuerst, nämlich bereits am 5. Dezember. Wenige Tage später, am 8. Dezember, folgt dann der physische Release in der DACH-Region.

Durch eine Alterseinstufung war bereits durchgesickert, dass das Paket aus Hauptspiel und DLC auf dem Weg ist, das Relase-Datum war allerdings noch nicht bekannt. Im X-Post des Global Community Directors von CD Projekt RED könnt ihr euch die physische Version schon mal anschauen:

Digitale Inhalte dabei: In einem Antwort-Post hat Marcin Momot auch noch einmal klargestellt, was teilweise bereits auf den Covers zu erkennen war: Nicht alle Inhalte sind in allen Versionen auch auf der Disc. Das ist nur bei der Xbox-Version der Fall. Auf PC und PS5 gibt es für Phantom Liberty einen Download-Code.

Phantom Liberty noch nicht gespielt? Hier geht's zum Test-Video:

16:38 Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ist eine fantastische Story-Erweiterung

Keine neue Platin: Auch eine weitere Frage hat der Global Community Director direkt beantwortet. PlayStation-Fans wollten wissen, ob die Ultimate Edition als neues Spiel angesehen wird, wie damals die Game of the Year Edition zu The Witcher 3. Bei dieser konnte noch mal eine neue Platin verdient werden. Das wird jedoch bei Cyberpunk 2077 nicht der Fall sein.

