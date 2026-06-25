WM 2026: Deutschland muss im Sechzehntel-Finale gegen diesen nicht zu unterschätzenden Gegner ran - laut EA Sports FC 2026

Die Nationalmannschaft spielt am Montag im Sechzehntelfinale.

Die Gruppenphase der WM 2026 neigt sich langsam dem Ende entgegen und die K.o.-Phase steht kurz bevor. Deutschland hat den Platz im Sechzehntelfinale schon sicher, der Gegner steht allerdings noch nicht fest. Laut EA Sports FC 26 gibt es ein paar Favoriten.

Wer wartet auf die DFB-Elf?

Bei vergangenen Turnieren war es immer ziemlich einfach zu ermitteln, welche Teams in welcher Runde aufeinander treffen können. Da bei der aktuellen WM allerdings erstmals 48 Teams teilnehmen, ist das ungleich schwerer. Selbst vor den abschließenden Gruppenspielen ist ziemlich offen, wer als nächstes auf die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann wartet.

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Wie das Fußballmagazin Kicker erklärt, spielt Deutschland als Gruppensieger der Gruppe E im Sechzehntelfinale auf jeden Fall gegen einen Gruppendritten. Dieser kommt aus den Gruppen A, B, C, D oder F. Da sich nur acht der insgesamt zwölf Gruppendritten qualifizieren, ist noch unklar, aus welcher Gruppe der Gegner letztlich kommt.

Vor den Donnerstagsspielen kommen so noch insgesamt acht Nationen als Gegner in der ersten Finalrunde infrage. Der Kicker hat sich die Mühe gemacht, die gesamte Weltmeisterschaft mehrfach in EA Sports FC 26 durchzusimulieren und dabei besonders auf den deutschen Weg durchs Turnier geachtet.

Demnach musste Deutschland im Sechzehntelfinale am häufigsten gegen Paraguay antreten. Auch in der aktuellen Situation ist das aktuell der wahrscheinlichste Gegner. Die Bilanz im Spiel war dabei offenbar ausgeglichen. Beide Teams konnten sich je zweimal durchsetzen.

Von den aktuell noch möglichen Teams traf die Nationalmannschaft in den Simulationen ansonsten noch auf Australien und Schottland. Die gute Nachricht: Beide bisherigen Duelle konnte Deutschland in jedem Fall für sich entscheiden.

Gegen wen es dann tatsächlich geht, wird in den kommenden Tagen ermittelt. Das Sechzehntelfinale findet dann am 29. Juni 2026 um 22:30 Uhr deutscher Zeit in Boston in den USA statt. Ein mögliches Achtelfinale würde dann am 4. Juli um 23 Uhr folgen. Dort droht dann unter anderem ein Aufeinandertreffen mit Top-Favorit Frankreich.

Was traut ihr der Nationalmannschaft bei der WM zu? Reicht es für den Titel?