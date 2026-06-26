Ciao Adidas - Nike teast bei der WM neues DFB-Trikot, das wir dann vielleicht auch in EA Sports FC 27 sehen werden

So wird das erste Nike-Trikot des DFB wohl aussehen – final dann natürlich unverpixelt. (Bild: Spinoxys auf Reddit)

In den USA, Kanada und Mexiko findet gerade die Fußball-WM 2026 statt. Deutschland ist natürlich auch dabei und trägt – wie eigentlich schon immer – Trikots von Adidas. Nach dem Turnier endet diese Ära aber. Jetzt hat der neue Ausrüster Nike das erste Shirt der neuen Trikot-Ära angeteast.

Nike zeigt neues DFB-Trikot

Der Ausrüsterwechsel wurde und wird seit der offiziellen Ankündigung vor zwei Jahren kontrovers diskutiert. Immerhin verbinden viele Fans die Nationalmannschaft seit jeher mit der Marke mit den drei Streifen aus Herzogenaurach. Das Angebot von Nike war aus finanzieller Sicht aber wohl deutlich lukrativer, weshalb es nun den Wechsel gibt.

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Offiziell findet der Wechsel zum US-amerikanischen Sportartikelriesen erst am 1. Januar 2027 statt. Der Vertrag gilt dann bis 2034. Die aktuelle WM ist also gewissermaßen der letzte "große Ritt", den Adidas und der DFB gemeinsam unternehmen. Bis zum Ende des Jahres dürften dann nur noch ein paar weniger wichtige Spiele anstehen.

Den aktuellen Hype um Trikots und die Nationalmannschaften will Nike aber offenbar schon jetzt auch für sich nutzen. Im Rahmen des dritten Gruppenspiels der DFB-Elf gegen Ecuador wurde in New Jersey ein großes Plakat enthüllt, das möglicherweise einen ersten Blick auf das erste Trikot der Nike-Ära ermöglicht:

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Die Details des Jerseys, das Nationalspieler Jamal Musiala auf dem Plakat trägt, sind allerdings verpixelt. Es handelt sich also nur um einen ersten Teaser, der aber schon ein paar Informationen verrät. Wenig überraschend ist das Trikot wohl in Weiß und Schwarz gehalten.

So wird die Spielernummer mittig platziert sein. Bei den beiden Pixelhaufen darüber dürfte es sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um das DFB- und das Nike-Logo handeln. Wahrscheinlich setzt Nike dabei auf den klassischen "Swoosh", der auch bei den aktuellen WM-Trikots etwa von England zum Einsatz kommt.

Ebenfalls verpixelt ist der Kragen des Shirts. Hier könnte es also noch Überraschungen geben. Auch die untere Hälfte des Trikots sowie die Hosen und Stutzen sind nicht zu sehen.

Gut möglich, dass es im Verlauf des Turniers weitere Teaser von Nike gibt. Eventuell wird sogar das gesamte Trikot dann schon enthüllt und könnte dann möglicherweise auch schon in EA Sports FC 2027 landen, dessen Release vermutlich im September erfolgen wird.

Wie gefällt euch der erste Teaser? Was denkt ihr über den Ausrüsterwechsel?