WM 2026: Mexikos Präsidentin lädt virale Ente im Mexiko-Trikot auf Pressekonferenz ein und sie schnappt zweimal nach ihren Fingern

Während andere WM-Maskottchen von Marketingabteilungen entworfen werden, scheint Mexiko einen etwas natürlicheren Weg gewählt zu haben. Dort sorgt seit Wochen die Ente Merlin für Aufsehen, die in einem Trikot der Nationalmannschaft durch die Straßen von Mexiko-Stadt watschelt.
Inzwischen hat es der Vogel sogar bis zur mexikanischen Präsidentin geschafft.
Internet-Star auf Staatsbesuch
Merlin wurde während der laufenden Weltmeisterschaft bekannt, als Videos der Ente in den sozialen Netzwerken die Runde machten. Bekleidet mit einem Mini-Trikot der mexikanischen Nationalmannschaft und passenden Söckchen entwickelte sich das Tier schnell zu einem kleinen Internet-Phänomen.
Sogar die mexikanische Nationalmannschaft teilte Aufnahmen des Vogels.
Nun wurde Merlin gemeinsam mit seiner Besitzerin Karla Ivette Gómez von Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum empfangen. Die Straßenhändlerin verkauft im historischen Zentrum von Mexiko-Stadt Getränke und wurde durch die Popularität ihrer Ente landesweit bekannt.
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Bei einer Pressekonferenz im Nationalpalast posierten die Besitzerin, die Präsidentin und Merlin gemeinsam für Fotos.
Ein kleiner Schnapper Richtung Präsidentin
Ganz reibungslos verlief der Termin allerdings nicht.
Während des Fototermins schnappte Merlin gleich zweimal nach den Fingern der Präsidentin. Sheinbaum zog ihre Hand jedoch rechtzeitig zurück und nahm die Situation mit Humor.
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Neben dem Besuch gab es noch weitere Neuigkeiten. Laut Gómez wurde Merlin von der FIFA inzwischen zum offiziellen Botschafter Mexikos bei der Weltmeisterschaft ernannt. Außerdem sollen sein Name und sein Erscheinungsbild als Marke geschützt werden.
Damit hat es die Ente innerhalb weniger Wochen vom Spaziergang durch Mexiko-Stadt bis in den Nationalpalast geschafft.
Nicht schlecht für einen Vogel, der einfach nur ein Fußballtrikot angezogen bekam.
Kanntet ihr schon die mexikanische Fußball-Ente?
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