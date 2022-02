Wo kann ich die Halo TV-Serie schauen? Wir verraten es euch

Die Halo-Spiele gehören im Xbox-Kosmos zu den populärsten und beliebtesten Marken überhaupt. Deshalb gab es bereits diverse Film- und Miniserienauskopplungen, die im Laufe der letzten Jahre erschienen sind, etwa Halo: The Fall of Reach oder Forward Unto Dawn.

Die bislang ambitionierteste TV-Serie steht allerdings im Jahr 2022 an und wird von niemand geringerem als Steven Spielberg (Jurassic Park, Schindlers Liste etc.) mit produziert.

Ende März geht es los

Die schlicht "Halo" betitelte Serie steht nach Ewigkeiten in der Produktion nun endlich in den Startlöchern, allerdings war lange unklar, ob bzw. wann wir die Serie auch in Deutschland sehen können. Der Grund: Der für Halo zuständige Anbieter Paramount+ ist derzeit (noch) nicht in Deutschland verfügbar.

Trotzdem wird die Serie auch hierzulande schaubar sein und das sogar parallel zum US-Start im März. Der Bezahlsender Sky hat sich nämlich die Ausstrahlungsrechte für Deutschland gesichert, Paramount+ soll dort zudem ebenfalls im Laufe des Jahres für Abonnent*innen des Cinema-Pakets verfügbar sein.

Start: 24. März 2022

24. März 2022 Anbieter: Sky

Erscheinungsweise: Die Folgen der ersten Staffel sollen ab dem genannten Zeitpunkt wöchentlich erscheinen, eine zweite Staffel ist zudem bereits bestätigt.

Welches Sky-Paket brauche ich, um Halo schauen zu können?

Da Paramount+ zukünftig im Cinema-Paket angeboten wird, liegt die Vermutung nahe, dass ihr auch für die Halo Serie genau dieses Paket brauchen werdet. Sky Cinema schlägt für Neulinge mit 30 Euro im Monat zu Buche.

Allerdings bietet Sky die allermeisten Serien im Entertainment Plus Paket (20 Euro pro Monat für Neukunden) an, sodass die Halo-Serie hier "richtiger" aufgehoben wäre. Ob das Entertainment-Paket ausreicht, steht allerdings noch nicht fest.

Ihr wollt kein langes Abo? Allerdings müsst ihr nicht zwangsläufig einen längeren Vertrag mit Sky abschließen, um Halo zu schauen. Denn mit Sky Ticket gibt es auch eine monatlich kündbare Variante, die euch im ersten Testmonat entweder 7,49 Euro (Entertainment) oder 9,98 Euro (Entertainment + Cinema) kostet. Mehr Informationen zu den Paketen und Tickets findet ihr direkt bei Sky.

Was wir bislang zur Story der Serie wissen

Allzu viel ist zur konkreten Storyline der TV-Serie ist noch nicht bekannt. Fest steht allerdings, dass der Master Chief (gespielt von Pablo Schreiber) natürlich eine wichtige Rolle spielen wird und sich zusammen mit anderen Spartan-Soldaten mit den aggressiven Covenant-Aliens herumschlagen muss. Auch weitere bekannte Figuren aus den Spielen – etwa Catherine Halsey und die KI Cortana – werden in der Serie zu sehen sein.

Hier ist der aktuelle Trailer zur Serie:

Die Serie ist allerdings keine Verfilmung der Spiele, sondern lehnt sich in manchen Teilen lediglich grob an diese an. Dementsprechend spielen die Ereignisse auf einer eigenen Zeitlinie, die "Silver Timeline" genannt wird.

Werdet ihr euch die Halo-Serie anschauen?