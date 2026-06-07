Wo Long 2 überraschend enthüllt: Die Soulslike-Reihe von Team Ninja wird fortgesetzt

Es wird ein neues Wo Long geben und der Release-Zeitraum wurde auch schon verraten.

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Samara Summer
07.06.2026 | 19:43 Uhr

Team Ninja bringt Wo Long mit einem zweiten Teil zurück. Team Ninja bringt Wo Long mit einem zweiten Teil zurück.

Im heutigen Xbox-Showcase hatte Team Ninja einen Auftritt, aber nicht etwa mit einer Erweiterung zu Nioh 3, das dieses Jahr erschienen ist, sondern mit einer Fortsetzung der anderen Souls-Reihe: Wo Long 2 wurde offiziell enthüllt. Das Sequel trägt den Untertitel Wings of Ember. Hier könnt ihr euch den Trailer anschauen:

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Im Gegensatz zur Nioh-Reihe spielt Wo Long im histo-mythologischen China und hat auch ein paar besondere Eigenheiten beim Gameplay, insbesondere beim Ausdauer-Management. Zudem handelte es sich um ein relativ einsteigerfreundliches und nicht ganz so bestrafendes Soulslike.

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Einen Release-Zeitraum gab es auch direkt schon. Wo Long 2 erscheint zwar nicht mehr dieses Jahr, soll aber "im frühen" 2027 erscheinen, also vermutlich wie auch Nioh 3 im ersten Quartal des Jahres. Es erscheint für Xbox Series X/S, PS5, PC und auch für die Nintendo Switch 2.

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