Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Was spielt ihr so?

Da ist die Woche doch tatsächlich schon wieder rum. Wobei - der beste Teil kommt natürlich erst noch und damit herzlich willkommen zum dieswöchigen "Was zockt ihr am Wochenende?" Artikel. Wir sind schon gespannt zu erfahren, welche Spiele euch aktuell so beschäftigen und natürlich verraten auch wir, was an den freien Tagen gezockt wird.

Das spielt die GamePro-Redaktion

Diese Woche wird bei uns vor allem von zwei Titeln bestimmt und wir beginnen mit Monster Hunter Wilds. Mary will sich am Wochenende endlich in den High Rank stürzen und ein paar besonders große Viecher erledigen und auch Myki ist nicht von der Monsterjagd wegzubekommen.

Auch Samara und Eleen sind weiter im Jagd-Fieber, beide haben aber auch noch andere Pläne. Während erstere viel Zeit in der Sonne verbringen möchte, um dort die ein oder andere Buchseite zu lesen, will ihre Kollegin die dank anstehendem Urlaub verfügbare Zeit nutzen, um endlich mal in Kingdom Come Deliverance 2 reinzuspielen.

Der zweite große Titel ist Assassin's Creed Shadows. Annika & Dennis schleichen und kämpfen sich weiterhin mit Naoe und Yasuke durch das feudale Japan, damit sie euch am 18. März verraten können, was sie über das neue Assassinen-Abenteuer denken. Dazu gab es übrigens ganz frisch neues Gameplay zu sehen, in dem Yasuke auch mal seine Schleichfähigkeiten unter Beweis stellen durfte:

20:12 Yasuke kann auch Stealth: Assassin's Creed Shadows zeigt verschiedene Spielstile der beiden Helden

Autoplay

Chris sucht währenddessen in Metroid Prime nach dem Grapple Beam und möchte sich dann endlich durch die Piraten-Basis ballern. Auch Tobi beschäftigt sich mit einem älteren Schicken, denn dank der Ankündigung für das Tony Hawk's Pro Skater 3+4 Remake, hat er richtig Lust, sich mal wieder aufs digitale Brett zu stellen.

Bei Sandra steht am Wochenende das neue Koop-Abenteuer von Hazelight an. In Split Fiction erlebt sie mit Mio und Zoe sowohl Science-Fiction- als auch Fantasy-Abenteuer. Laut unseren Testern Tobi und Dennis ist das auch eine sehr gute Idee. Ihr Fazit und einige andere Infos bekommt ihr hier:

Ich (Kevin) werde am Wochenende einen wilden Mix aus einigen der oben genannten Titel spielen, denn bei mir stehen sowohl Kingdom Come 2, als auch Shadows, Split Fiction und Monster Hunter auf dem Plan. Ambitioniert, aber ich stelle mich dieser schwierigen Herausforderung.

Aber jetzt zu euch. Schreibt uns in die Kommentare, was bei euch so über den Bildschirm flackert und ob ihr auch abseits der heiß geliebten Videospiele spannende Pläne habt. Wir wünschen euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Habt ne geile Zeit und bleibt gesund.