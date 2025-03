Split Fiction - Spielzeit und Kapitel: So viel Koop-Abenteuer liegt noch vor euch

Hier erfahrt ihr alles zur Spielzeit und den Kapiteln von Split Fiction.

Ihr rennt, hüpft und zieht euch gerade zu zweit mit dem Greifhaken durch Split Fiction und wollt wissen, wie weit es noch bis zum Abspann ist oder generell, wie lange das Koop-Abenteuer dauert? Wir konnten die gemeinsame Reise von Mio und Zoe für den GamePro-Test bereits abschließen und können euch mehr zur Spielzeit und der Anzahl der Kapitel verraten.

Spielzeit: Wie lange dauert Split Fiction?

Hauptstory: ca. 12-13 Stunden

ca. 12-13 Stunden Hauptstory und Nebengeschichten: ca. 15 Stunden

Abseits der Hauptstory könnt ihr optional in 12 Nebengeschichten springen. Die erkennt ihr an den weiß wabernden Orbs, die in den Kapiteln 2 bis 5 versteckt sind. Für jede der Geschichten benötigt ihr grob zehn bis zwanzig Minuten, wodurch wir im Test auf eine Gesamtspielzeit von 15 Stunden gekommen sind.

Hier übrigens der Tipp: Spielt die Nebenstränge! Hier verstecken sich einige der besten Momente des Spiels.

Die exakte Anzahl der Nebenstränge haben wir euch in der Kapitelansicht auch nochmal aufgeführt, damit ihr keinen verpasst.

Keine Sorge vor Spoilern: An dieser Stelle geben wir euch meist eine Spoiler-Warnung mit auf den Weg. Im Fall von Split Fiction sind die Namen der Kapitel jedoch sehr vage gehalten und geben nur grob thematisch vor, wohin die Reise geht.

Kapitel-Übersicht zu Split Fiction

Split Fiction besteht aus insgesamt 8 Kapiteln, die wir euch nachfolgend samt den zu findenden Nebengeschichten aufführen.

Kapitel 1: Intro

Intro Kapitel 2: Rache in Neonfarben Die Legende vom Sandfisch Landleben Bergwanderung

Rache in Neonfarben Kapitel 3: Hoffnung auf den Frühling Zugüberfall Spielshow Kollabierender Stern

Hoffnung auf den Frühling Kapitel 4: Letze Morgenröte Drachen Mondmarkt Notizbuch

Letze Morgenröte Kapitel 5: Aufstieg des Drachenreichs Abfahrt in den Krieg Flucht im Weltraum Geburtstagstorte

Aufstieg des Drachenreichs Kapitel 6: Isolation

Isolation Kapitel 7: Die Leere

Die Leere Kapitel 8: Getrennt

11:19 Split Fiction ist schon jetzt eines der besten Spiele des Jahres!

Autoplay

Split Fiction im Test: Das beste Koop-Abenteuer aller Zeiten - wenn es It Takes Two nicht gäbe von Tobias Veltin

Split Fiction hat im oben verlinkten GamePro-Test das Prädikat "hervorragendes Koop-Abenteuer" bekommen, das ihr seit dem 06. März 2025 auf PS5, Xbox Series X/S und PC erleben könnt.

Wollt ihr nach dem Spielen von Split Fiction noch mehr feinste Koop-Kost? In dem Fall können wir euch nur It Takes Two von Entwickler Hazelight empfehlen, das aus unserer Sicht sogar noch ein kleines Stück spaßiger ist.