Split Fiction solo spielen: Kann ich das Koop-Spiel auch alleine zocken?

Mio (oder Zoe) alleine in Split Fiction spielen – geht das? Wir haben eine schlechte Nachricht für alle Solo-Spieler*innen.

Split Fiction ist wie schon die bisherigen Titel von den Hazelight Studios ein echter Koop-Hit. Der heimst viele exzellente Wertungen ein, auch wir waren in unserem Test sehr vom kreativen Action-Adventure angetan.

Eine Sache, die wir in den letzten Tagen immer wieder gelesen haben – unter anderem im Kommentarbereich unter unserem Test. Und die Frage ist durchaus nachvollziehbar, erst recht, wenn man bislang mit Hazelight-Spielen noch nicht so viele Berührungspunkte hatte.

Diese Frage lautet nämlich: Kann ich Split Fiction auch solo spielen? Offenbar gibt es einige da draußen, die den Titel zwar interessant finden, aber möglicherweise nicht mit einer anderen Person spielen können oder wollen.

Die Antwort fällt eindeutig aus

Also, geht Split Fiction jetzt alleine? Um es kurz zu machen: nein. Wie schon bei den anderen Hazelight-Spielen benötigt ihr zwingend eine zweite Person, um das Abenteuer zu spielen. Das kann online oder offline passieren, ist aber Voraussetzung, um das erste Kapitel überhaupt starten zu können.

Solisten schauen also in die Röhre; die Möglichkeit, die zweite Rolle beispielsweise eine computergesteuerte Figur übernehmen zu lassen, gibt es nicht.

Hazelight bleibt in diesem Punkt also konsequent. Und das können wir auch gut nachvollziehen. Zwar wäre eine KI-Figur sicherlich technisch möglich, Split Fiction lebt aber wie schon It Takes Two und auch A Way Out derart von der Interaktion der beiden Charaktere, dass das Spielerlebnis schlicht nicht dasselbe wäre.

Solltet ihr also keine zweite Person zum zocken findet, müsst ihr Split Fiction wohl oder übel links liegen lassen – was äußerst schade wäre!

Split Fiction ist am 6. März 2025 für die PlayStation 5, Xbox Series X/S und den PC erschienen. Im Spiel schlüpft ihr die Rollen der beiden Autor*innen Mio und Zoe, die zusammen in den Simulationen ihrer eigenen Geschichten gefangen sind und entgegen einiger charakterlicher Unterschiede zusammenarbeiten müssen, um aus dieser misslichen Situation wieder herauszukommen.

Gehört ihr zu denen, die Split Fiction lieber allein spielen würden? Findet ihr, dass Hazelight auch Solo-Modi ihrer Spiele anbieten sollte?