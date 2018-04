Wolfenstein 2 - Switch-Version bekommt Zielfunktion über Bewegungssteuerung

Die Switch-Version von Wolfenstein 2: The New Colossus bekommt eine optionale Zielfunktion über Bewegungssteuerung. Das hat Bethesda auf Twitter bekannt gegeben. Demnach nutzt das Spiel die Gyro-Sensoren in den Joy-Con der Switch, um die Lage im Raum zu erkennen und so das Zielen per Bewegung (zum Beispiel durch Kippen oder neigen) zu ermöglichen.

With Motion Aiming enabled, you can move the #NintendoSwitch Joy-Con or Pro Controller to aim in Wolfenstein II. https://t.co/B2nmw0Eusf pic.twitter.com/Eq5c14YTGL — Bethesda (@bethesda) April 27, 2018

Bereits zum Launch der Switch-Umsetzung von Doom hatten sich etliche Fans eine Möglichkeit der Gyrosteuerung gewünscht, bei Wolfenstein 2 gibt es diese Option von Beginn an.

Die Switch-Portierung von Wolfenstein 2: The New Colossus wird von PanicButton in Zusammenarbeit mit MachineGames entwickelt und soll im Juni 2018 erscheinen.