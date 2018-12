Es war das Thema des Jahres, ein historischer Moment für die deutsche Videospielbranche: Eine neue Rechtsauffassung macht es nun möglich, Spiele im Original inklusive verfassungswidriger Symbole wie beispielsweise Hakenkreuzen, zu veröffentlichen.

Diese Regel betrifft nicht nur Titel, die zukünftig erscheinen, sondern auch all jene Spiele, die bereits in der Vergangenheit zensiert auf den deutschen Markt gekommen sind - wie Wolfenstein 2: The New Colossus.

Hakenkreuze in Spielen

Sollten Wolfenstein und Co. neu veröffentlicht werden ?

Bethesda prüft unzensierte Veröffentlichung

Laut einer Meldung des Portals GamesWirtschaft denkt Publisher Bethesda aktuell über eine nachträgliche Veröffentlichung des unzensierten Originals auf dem deutschen Markt nach.

Warum gerade jetzt?

Seit wenigen Tagen ist klar: die US-Version von Wolfenstein 2 landet in Deutschland nicht auf dem Index. Dies geht aus einem Urteil der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (kurz: BPjM) hervor.

Hauptgrund für die Entscheidung war laut BPjM die Tatsache, dass Held B.J. Blazkowicz keine rechte Gesinnung aufweist und klar gegen das Böse bzw. Nationalsozialisten kämpft.

Was sagt Bethesda?

Nach Anfrage von GamesWirtschaft gab der amerikanische Publisher folgendes Statement zur Wolfenstein-Thematik ab:

"Die Entscheidung der BPjM ist ein überaus positives Signal angesichts der großen künstlerischen Leistung, die das Team von MachineGames mit diesem Titel erbracht hat. Das Votum ist ein wichtiger Schritt zur Gleichstellung von Games mit anderen Medien in Deutschland.



Gerade Games-Entwickler können und müssen sich auch bei schwierigen gesellschaftlichen Themen verantwortungsvoll, kritisch und künstlerisch zu Wort melden können. Auf Basis der Entscheidung der BPjM stehen wir nun in Kontakt mit der USK, um die Veröffentlichung der internationalen Versionen von 'Wolfenstein 2: The New Colossus' auch in Deutschland zu prüfen."

Soll heißen, Bethesda steht aktuell mit der USK in Kontakt und prüft eine Veröffentlichung des Originals auf dem deutschen Markt.

Das würde sich ändern

Sollte die internationale Version hierzulande erscheinen, würden sich folgende Inhalte aus der zensierten Version ändern:

Hakenkreuze auf Flaggen, Robotern und Uniformen

Einzelspieler-Kampagne mit Original-Story

Aus "Das Regime" wird das "Dritte Reich"

Aus Herr Heiler wird der senile Adolf Hitler

Sollte Wolfenstein 2 nach der Prüfung in Deutschland erscheinen, werden wir euch darüber selbstverständlich informieren.