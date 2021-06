World of Warcraft: The Burning Crusade - Wir kehren mit Dhalucard in die Classic-Scherbenwelt zurück [Anzeige]

Kennt ihr das, WoW-Spieler, wenn ihr für einen kurzen Moment in nostalgischen Erinnerungen versinkt, an die Anfänge eurer Spielzeit und eurer Charaktere zurückdenkt? Mit WoW Classic zielt Blizzard genau auf diese Gefühle ab und mit der Rückkehr von The Burning Crusade Classic wollen auch wir uns emotional zurückkatapultieren lassen.

Am 2. Juni, von 18 bis 21 Uhr, schreiten unsere WoW-Experten Julius, Clape und Jakob gemeinsam mit Dhalucard mutig durchs Dunkle Portal, um den abtrünnigen Dämonenjäger Illidan zu verfolgen - und eine komplett neue Welt zu entdecken! Bekannte Gesichter, Szenerien, die Warcraft-3-Spieler erstmals selbst bereisen dürfen und kleine Clips mit Erinnerungen an The Burning Crusade erwarten euch.

Und als doppelten Anreiz, uns auf Twitch und YouTube zuzuschauen, verlosen wir während des Streams eine Statue von Illidan Sturmgrimm im Wert von 500 Euro. Wenn ihr einen der ikonischsten Charaktere von WoW im Regal haben wollt, solltet ihr auf jeden Fall zuschauen!

WoW: The Burning Crusade im Livestream - Kurzcheck

Wann? 2. Juni, 19-22 Uhr

2. Juni, 19-22 Uhr Wer? Julius, Clape, Jakob & Dhalucard (auf seinem eigenen Kanal)

Julius, Clape, Jakob & Dhalucard (auf seinem eigenen Kanal) Wo? Auf Twitch bei MAX, auf YouTube bei GameStar und bei Dhalucard

