Xbox lässt euch die ganze nächste Woche über 30 Spiele gratis anzocken

Auch wenn die E3 in diesem Jahr ausfällt, gibt es trotzdem allerhand Spieleankündigungen für uns, nicht zuletzt dank des Summer Game Festes. In dessen Rahmen hält auch Microsoft zum dritten Mal in Folge wieder das ID@Xbox Summer Game Fest Demo-Event ab, das euch jede Menge kommende Spiele auf eurer Xbox-Konsole testen lässt.

Von wann bis wann läuft das Event? Vom 21. Juni bis 27. Juni

Vom 21. Juni bis 27. Juni Auf diesen Konsolen könnt ihr spielen: Xbox One und Xbox Series X/S

Über 30 Spiele-Demos zum Testen

Die komplette Liste an Spielen muss Xbox erst noch bekannt geben, wir wissen aber bereits, dass uns über 30 Demos zu kommenden Titeln erwarten. Anders als bei normalen Demos von oft (nahezu) fertigen Spielen liefern diese Testversionen Einblicke in Titel, die sich noch mitten in der Entwicklung befinden. Sobald die Demos Ende nächster Woche also wieder aus dem Xbox Dashboard verschwinden, kehren viele nicht zurück, ihr solltet die Zeit zum Antesten also nutzen, wenn euch ein Titel besonders interessiert.

Entsprechend ruft Xbox in ihrem Blogeintrag zum Event auch dazu auf, dass ihr den Entwickler*innen Feedback zu ihren Spielen geben und euch mit ihnen austauschen könnt.

Diese Spiele sind unter anderem im Demo-Event von Xbox enthalten:

Batora: Lost Haven

Darum geht's: Batora: Lost Haven ist ein Action-Titel, der Hack 'n' Slay mit Twin-Stick-Shooter verbindet und euch auf eine interplanetare Reise schickt. Ihr schlüpft in die Rolle von Avril, deren Heimatplanet zerstört wurde und die nun ihre mystischen Kräfte nutzen muss, um ihren Planeten doch noch zu retten. Dabei heißt es nicht nur schwere Entscheidungen treffen, ihr müsst auch die Gesundheiten von Avril im Auge behalten - ja, richtig gelesen, denn sie hat einen Gesundheitsbalken sowohl für ihren Körper als auch ihren Geist.

Severed Steel

Darum geht's: Severed Steel ist ein actiongeladener Singleplayer-Shooter mit einer ganz besonderen Mechanik: Ihr spielt nämlich einen einarmigen Protagonisten und das heißt, dass ihr in der Hitze des Gefechtes nicht nachladen könnt. Geht euch die Munition aus, müsst ihr stattdessen irgendwie an eine neue Waffe kommen.

Einen ausführlichen Einblick ins Spiel bekommt ihr hier:

3 0 Severed Steel Ein Ego-Shooter, in dem ihr nicht nachladen könnt

Broken Pieces

Darum geht's: Broken Pieces ist ein psychologischer Thriller, der in einer kleinen französischen Küstenstadt, die scheinbar aus der Zeit gefallen ist, angesiedelt ist. Es ist an euch, die Mysterien, Kulte und übernatürlichen Phänomene der Stadt zu ergründen.

Tinykin

Darum geht's: Im Abenteuer-Plattfromer Tinykin müsst ihr die namensgebenden winzigen Wesen einfangen, um ihre Kräfte für euch nutzen zu können. Euer Ziel: Den Protagonisten Milo zurück auf seinen Heimatplaneten zu bringen und ihm seine normale Größe wiederzugeben. Unterwegs müsst ihr dabei die Tinykin nutzen, um Leitern, Brücken, Explosionen und mehr zu erzeugen.

Sieht eins der Spiele für euch interessant aus? Welche Demos zu Spielen des Summer Game Festes wollt ihr noch?