Einer der beliebtesten Controller aller Zeiten wird neu aufgelegt

Das Xbox 360-Pad hat in meiner Historie einen riesigen Stellenwert, da ich umgehend zum Launch eine Konsole abstauben konnte und einige Monate später, mit dem Release von Gears of War, in den Konsolen-eSport gefunden habe. Würde man meine Handfläche vermessen, könnte man bestimmt noch Abdrücke des Controllers erkennen, so viele Stunden habe ich mit ihm verbracht.



An die Passform kommt für mich kein moderner Xbox-Controller heran und auch die Schultertasten sind mir bei den Modellen ab der Xbox One zu groß geraten. Klar, die neueren Pads bieten die präziseren Analog-Sticks, das bessere Steuerkreuz, Vibrationen in den Triggern und sie verstecken ihr Batteriefach geschickter, für mich reicht das aber nur zu einem Unentschieden.



Natürlich schwingt auch ein gehöriges Maß Nostalgie mit, ich nehme aber immer mal wieder meinen alten Xbox 360-Controller in die Hand und bin erstaunt, wie gut sich das Spielgerät gehalten hat. Titel wie Eternal Sonata oder Lollipop Chainsaw, die nicht mit der neuen Generation kompatibel sind, spielen sich großartig damit. Dieses Retro-Gefühl möchte ich mir auch auf meine aktuellen Xbox-Konsolen holen.