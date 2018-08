Update:

Da es im Artikel etwas unklar formuliert wurde, hier noch eine Ergänzung zum vermeintlichen Modell. Nach Ablauf der 24 Monate muss die Konsole nicht zurückgegeben werden, sondern geht in den Besitz des Kunden über. Vergleichbar mit einem Mobilfunkvertrag, dem ein Smartphone beiliegt.

Originalmeldung:

Plant Microsoft ein neues Geschäftsmodell, um mehr Xbox-Kunden zu gewinnen?

Laut einem Bericht von Windows Central soll mit "Xbox All Access" ein vertraglich festgehaltener Abo-Service in Arbeit sein, der die Kosten für eine neue Xbox One, eine Xbox Live-Mitgliedschaft und den Xbox Game Pass auf eine Laufzeit von zwei Jahren aufteilt.

Wie soll Xbox All Access funktionieren?

Alles auf einmal: Mehrere Quellen sollen Windows Central gegenüber bestätigt haben, dass der neue Abo-Service im Laufe des Monats vorgestellt werden soll. Kunden sollen demnach einen monatlichen Betrag von 22 US-Dollar zahlen, um sich Xbox Live sowie Xbox Game Pass zu sichern.

Außerdem gibt es dann eine Xbox One S obendrauf.

Xbox One X auch möglich: Wer 35 US-Dollar im Monat zahlt, bekommt sogar eine Xbox One X. Die Laufzeit beträgt bei beiden Version stets 24 Monate.

Nur in den USA? Angeblich will Microsoft das neue Abo-Modell nicht auf der Gamescom enthüllen, weil der Service nur für die USA geplant ist. Allerdings steht dem Sprung über den großen Teich nicht viel im Wege, sollte sich das Modell auszahlen.

Bislang können die Berichte nicht bestätigt werden, allerdings deutete Tom Warren von The Verge schon Anfang August ebenfalls ein Modell in dieser Art an.

Imagine if Microsoft offered the Xbox One X + Xbox Live Gold + Xbox Game Pass for a monthly subscription over 24 months... :) — Tom Warren (@tomwarren) August 3, 2018

Würdet ihr für so ein Angebot zuschlagen?