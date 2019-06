Xbox Anaconda & Lockhart sind Gerüchten zufolge Geschichte

Die Xbox Project Scarlett kommt Ende 2020. Das hat Microsoft auf der E3 2019 angekündigt. Allerdings war auf der Messe immer nur von einer Konsole die Rede, nicht von zwei verschiedenen Modellen. Dazu passen die neuesten Gerüchte: Angeblich soll sich Microsoft von der Idee verabschiedet haben, mit Xbox Anaconda und Lockhart zwei Versionen der Next Gen-Konsole auf den Markt zu bringen.

Microsoft bringt angeblich doch nur ein neues Xbox-Modell auf den Markt

Worum geht's? Schon seit geraumer Zeit machen Gerüchte die Runde, denen zufolge Microsoft auch in der nächsten Konsolen-Generation zweigleisig fahren wollte. Wie bei Xbox One S und Xbox One X seien zwei Modelle geplant gewesen: Eines für den schmaleren Geldbeutel mit weniger Power und eine High End-Version, die entsprechend teurer gewesen wäre.

Xbox Anaconda: Das Xbox One X-Pendant hätte sich an alle gerichtet, die mehr Leistung wollen

Das Xbox One X-Pendant hätte sich an alle gerichtet, die mehr Leistung wollen Xbox Lockhart: Ähnlich wie die Xbox One S hätte sie als günstigeres Einsteigermodell fungiert

Nur eine neue Xbox geplant? Neue Gerüchte besagen jetzt aber, dass die Pläne rund um die beiden verschiedenen neuen Xbox-Modelle ad acta gelegt wurden. Microsoft wolle jetzt doch nur noch die eine Next Gen-Konsole auf den Markt bringen – die Xbox Project Scarlett (deren Name immer noch nicht final ist).

Woher kommt das Gerücht? Vom berühmt-berüchtigten Twitter-Nutzer Klobrille. Der hat in der Vergangenheit bereits das ein oder andere Mal mit seinen Leaks und Prophezeiungen Recht behalten, mahnt nun aber selbst zur Vorsicht.

My take: the idea of a "value" next-gen Xbox that is priced lower than the competition sounds great to reach more people. I don't see any substantial technical sacrifices to be made to games if you scale with resolution and effects that are part of the PC gaming everyday world. — Klobrille (@klobrille) 19. Juni 2019

Alles ist möglich: Dieses Gerücht sollte mit Vorsicht genossen werden. Selbst wenn es stimmt, dass sich Microsofts Pläne geändert haben, kann das natürlich jederzeit nochmal passieren.

One last tweet on this: yes, it is -perfectly- possible MS is still going with the two SKU strategy, like previously reported already. I'm only echoing what I'm hearing and I can not make a definitive statement with still 1 1/2 years to go. Only adding some transparency :) — Klobrille (@klobrille) 19. Juni 2019

