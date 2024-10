Xbox-Angebote am Black Friday 2024: Spiele, Konsolen, Controller, SSDs – Was werden die besten Deals?

Der Black Friday 2024 steht vor der Tür! Wir erklären euch, auf welche Xbox-Angebote ihr achten solltet.

Theoretisch findet der Black Friday 2024 zwar erst am 29. November statt, praktisch dürften viele der besten Angebote aber schon viel früher startet. So soll der Black Week Sale bei MediaMarkt schon am 12. November losgehen, erste Vorab-Deals sind sogar bereits verfügbar. Auch Amazon dürfte nicht viel länger zögern als die Konkurrenz. Sobald die Angebote dort gestartet sind, werdet ihr sie hier finden:

Da die besten Black Friday Deals oft sehr schnell ausverkauft sind, ist es eine gute Idee, sich vorab schon mal Gedanken zu machen, welche Produkte man im Auge behalten will. Für alle Xbox-Fans haben wir deshalb hier schon mal ein paar mögliche Top-Angebote rund um die Konsole zusammengestellt:

Xbox Series X & S am Black Friday: Auf refurbished und neue Digital Edition achten!

Die Xbox Series X bekommt ihr jetzt auch in einer neuen Digital Edition (links), die es am Black Friday erstmals günstig im Angebot geben könnte.

Dass es Xbox-Konsolen in den Black Friday Sales günstiger geben wird, ist nahezu sicher. Die Frage ist nur, welche Modelle genau. Neben der schwarzen Xbox Series X ist solltet ihr die neue, weiße Xbox Series X Digital Edition beachten. Diese ist erst kürzlich erschienen und war bislang noch nicht günstig im Angebot. Das wird sich aber sicherlich bald ändern, wenn Microsoft nicht auf den Konsolen sitzen bleiben will. Gut möglich, dass es am Black Friday soweit ist:

Bei der gewohnten Xbox Series X mit Disc-Laufwerk solltet ihr zudem die zertifizierte Refurbished-Version im Blick behalten, wenn ihr ein besonders günstiges Schnäppchen machen wollt. Da diese von Microsoft selbst überprüft wird, ist sie in der Regel von Neuware kaum zu unterscheiden, aber oft viel günstiger. Amazon spart sich die generalüberholten Konsolen gerne für Events wie den Black Friday auf und verkauft sie dann zu besseren Preisen als Microsoft selbst:

Xbox-Spiele am Black Friday: Vergesst nicht die Disc-Versionen!

Gut möglich, dass es am Black Friday ein paar der großen AAA-Spiele wie Dragon Age: The Veilguard bereits zu Schnäppchenpreisen gibt.

Selbstverständlich wird es zum Black Friday jede Menge Xbox-Spiele im Angebot geben. Allein schon der Xbox Store wird sich die Gelegenheit zu einem großen Sale mit hunderten Spielen bestimmt nicht entgehen lassen, allein schon, um im Vergleich zur Konkurrenz nicht schlecht auszusehen.

Anstatt euch ganz auf Microsoft zu verlassen, solltet ihr aber auch anderen Händlern mal einen Besuch abstatten. Schließlich gibt es gerade AAA-Spiele in der physischen Disc-Version oft günstiger als digital. Außerdem gibt’s etwa bei Amazon Xbox-Spiele oft ebenfalls als digitalen Download-Code im Angebot, sodass ihr selbst dann Schnäppchen machen könnt, wenn ihr eine Version der Konsole ohne Disc-Laufwerk habt.

Hier eine kleine Liste mit Top-Titeln aus 2023 und 2024, die ihr im Auge behalten solltet:

Xbox Controller: Zeit für günstige Original-Gamepads!

Es wird Zeit, dass es den Microsoft Xbox Controller mal wieder zu einem echten Top-Preis gibt. Vielleicht ist es am Black Friday 2024 endlich soweit.

Es ist schon eine Weile her, dass es die Original-Xbox-Controller von Microsoft so richtig günstig im Sonderangebot gab. Bei den Standard-Controllern gab es in den letzten Monaten zumindest den einen oder anderen Deal, aber echte Top-Preise waren nicht dabei. Bei den Elite-Controllern sah es sogar noch düsterer aus. Am Black Friday wäre es deshalb langsam mal wieder Zeit für gute Angebote.

Sollten wir auch diesmal wieder kein Glück haben, können wir uns zumindest damit trösten, dass es ganz sicher Xbox-Controller von Drittherstellern günstiger geben wird. Das war bislang noch bei jedem Black Friday so und wird sich diesmal bestimmt nicht ändern.

Xbox-SSDs am Black Friday: Die Top-Gelegenheit, um den Speicher zu erweitern!

Falls iht den Speicher eurer Xbox Series X oder S erweitern wollt, stehen bei der WD Black C50 SSD die Chancen auf günstige Angebote am besten.

Nachdem Speichererweiterungen für die Xbox Series jahrelang sehr teuer waren, gerade im Vergleich zu PS5-SSDs, sind die Preise seit etwa einem Jahr langsam gesunken und in den letzten Monaten gab es sogar bereits ein paar recht attraktive Sonderangebote.

Setzt sich dieser Trend fort, könnte der Black Friday eine Top-Gelegenheit werden, um den Speicher der Konsole zu erweitern. Es würde uns jedenfalls sehr wundern, wenn es nicht wenigstens eine der beiden offiziellen SSD-Speichererweiterungskarten im Angebot gäbe. Bei der WD Black C50 SSD stehen die Chancen in der Regel besser als bei der Konkurrenz-Speicherkarte von Seagate:

Auf unserer GamePro Deal-Übersicht halten wir euch nicht nur während des Black Friday über die besten Angebote und die spannendsten Neuerscheinungen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung auf dem Laufenden. Hier ein paar aktuelle Beispiele: