"Das Spiel sollte davor warnen": Stardew Valley-Fan bereitet tagelang ihr Hochzeits-Outfit vor, nur um dann überraschend in dreckigen Farmer-Klamotten vor dem Altar zu stehen

Ihr könnt in Stardew Valley heiraten und viel Zeit in die Auswahl eurer Outfits stecken. Aber beides zum perfekten Hochzeits-Look zu kombinieren, ist gar nicht so einfach.