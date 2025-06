Clair Obscur Expedition 33: Fan zeigt, wie fantastisch das Spiel als Anime aussehen würde und jetzt wollen wir unbedingt eine Serie

Die Charaktere in Cliar Obscur wären aufgrund ihrer Komplexität und Fähigkeiten gute Anime-Protagonist*innen.

Clair Obscur: Expedition 33 hat bewiesen, dass ein klassisches JRPG-Gerüst verpackt in realistischer Grafik für zahlreiche Hingucker sorgen kann. Dazu tragen auch die malerischen, wunderschönen Panoramen der Spielwelt bei, die etwa Unterwasserwelten, rote Wälder oder Karusselle im Schnee in einer in sich zusammenfallenden Welt zeigen. Was in der realistischen Grafik im Spiel beeindruckt, könnte als Anime sogar noch besser aussehen.

Clair Obscur: Expedition 33 als Anime

Der Clair-Obscur-Fan und TikTok-User pixeltolife macht aus dem Gedankenspiel Wirklichkeit und teilt in zwei Beiträgen, wie das Rollenspiel aus Frankreich als Anime aussehen würde. Die folgenden Screenshots geben euch einen Geschmack des Stils.

Hinweis: Obwohl der User das nicht eindeutig angibt, scheint es sich hierbei um Bilder zu handeln, die mit Hilfe von KI erstellt wurden. Wir haben entsprechend nur Screenshots der Seite eingebunden.

In den Bildern zeigt sich, dass sowohl die Charaktere als auch die Spielwelt wunderbar in einem Anime-Setting aussehen könnten. Die menschlichen Spielfiguren wie Maelle und Gustave bleiben anhand ihrer markanten Gesichtszüge erkennbar.

Was jedoch besonders vom Anime-Look profitiert, sind die Spielwelt und nicht-menschlichen Charaktere wie der Transport-NPC Esquie. Die wunderschönen Welten eignen sich perfekt, um tatsächlich auch malerisch abgebildet zu werden. Esquie könnte mit seinem Anime-Design ohnehin direkt aus einem Ghibli-Film stammen.

Einzige Kritik: KI-“Kunst“

Obwohl das Anime-Design an die 1990er-Jahre erinnert, löst es nicht nur wohlige Gefühle aus. Stattdessen bestätigt ein Kommentar des Users matteo.dsh unsere Befürchtungen, dass zumindest einige der Bilder mithilfe künstlicher Intelligenz kreiert wurden.

Hinweise auf KI: Im zweiten Beitrag gibt es ein Bild, das vier Gruppenmitglieder des 33. Expeditionstrupps zeigt. Die Gesichter der Charaktere machen darauf keinen komplett stimmigen Eindruck, weil die Augen merkwürdig verschwommen oder die Mundwinkel unnatürlich verzogen aussehen.

Bei Zweifel lohnt sich auch immer ein Blick auf die Hände. So hat Maelle beispielsweise nur drei Finger an einer Hand und auch die Finger an Lunes Hand sehen nicht sauber aus. Das sind Fehler, die künstlichen Intelligenzen aktuell noch häufiger passieren und auf die menschliche Zeichner*innen in der Regel achten.

Nach der offenen Kritik in den Kommentaren teilt der oder die Ersteller*in der Beiträge pixeltolife die eigene Meinung zum Thema in einer Antwort. Diese liefert unserer Ansicht nach abermals einen Hinweis auf den KI-Hintergrund der Bilder:

„Ich stimme zu, aber lerne es jetzt zu genießen. Es wird nicht verschwinden. Du kannst die Realität nicht ändern. Große Lektion vom Spiel selbst.“

An das Handwerk und die liebevolle Arbeit menschengemachter Kunst kommen KI-Werke definitiv nicht ran. Das Stimmungsbild der Anime-Bilder sorgt aber zumindest dafür, dass wir uns eine richtige Adaption im 1990er-Stil herbeiwünschen.

Würdet ihr euch Clair Obscur: Expedition 33 als Anime geben oder seht ihr mehr Potenzial in einem anderen Format wie einer Live-Action-Adaption?