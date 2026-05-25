Die deutsche Synchro eines RTL 2-Retro-Animes wurde nie beendet, weil die Serie zu unverschämt und frech war

Shin selbst findet seine alten Späßchen gar nicht so schlimm, aber die Eltern der jungen Zuschauer*innen sahen das wohl anders. (© Yoshito Usui / Shin-Ei Animation)

Unverschämte Wortwitze, anzügliche Spielchen und ein kleiner Junge mit einem ziemlich fragwürdigen Humor, der immer wieder seinen nackten Hintern zur Schau stellte – so erinnern sich viele deutsche Anime-Fans an Shin-Chan.

Während der Anime bis heute noch in Japan weiter ausgestrahlt wird und dort sogar sehr beliebt ist, wurde die Serie hierzulande wegen ihrer anstößigen Sprüche nie zu Ende adaptiert und sogar abgesetzt.

Die ersten 52 Episoden von Shin-Chan mussten sogar neu vertont werden

Shin-Chan wurde zu Beginn der Ausstrahlung bei RTL 2 in Deutschland um 18:30 Uhr am frühen Abend gezeigt.

Das änderte sich jedoch im Laufe der nächsten Jahre, denn die Serie wechselte später ins Nachmittags- und Mittagsprogramm zwischen 12:20 Uhr und 15:15 Uhr. Das sorgte allerdings für viele Beschwerden besorgter Eltern.

Einige Ausschnitte aus der alten deutschen Synchronfassung von Shin-Chan hört ihr hier:

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Laut den Beschwerden wären die Sprüche und Witze von Shin-Chan beleidigend, schmutzig, unverschämt und anstößig. Damit wäre er wiederum ein schlechtes Vorbild für Kinder. Die Kritik wurde sogar so laut, dass die ersten 52 Episoden schließlich neu synchronisiert wurden.

Hier ein Beispiel für die Anpassungen:

Alt Neu Frau: “Magst du mein Kätzchen angucken?”



Shin: “Ich bin zu jung, aber vielen Dank für das Angebot! Du bist also ein richtiges Bauernmädel, ja? Von euch gibt es so tolle Fotos in den Magazinen, die mein Paps immer kauft.” Frau: “Magst du mein Kätzchen angucken?”



Shin: “Oh ja, bitte sehr gerne. Vielen Dank für das Angebot! Du bist also ein echtes Bauernmädel, ja? Du bist sicher den ganzen Tag an der frischen Luft und deswegen siehst du auch so gut aus.”

Ein weiteres Beispiel wäre Shins Gesang in Episode 3 “Das Mannweib”, in der der kleine Junge singend nach seinem Hund Lucky sucht und dabei beschrieb, wie “beknacki” es wäre, wenn der Hund von einem Laster “zermanschi” worden wäre, wie ein großes Häufchen “Kacki”.

Außerdem fielen in den alten Folgen mehrere sexuelle Anspielungen und sogar Beleidigungen, in denen Shin seine Lehrerin etwa mit einer starken abwertenden Bezeichnung für Frauen bezeichnet hat – nur weil ihr Zimmer unordentlich war.

Shin-Chan wurde nach 130 Episoden abgesetzt

In Japan genießt die Serie nach wie vor einen hohen Beliebtheitsgrad und noch heute erscheinen regelmäßig Spiele-Ableger, wie das 2024 veröffentlichte Shin-Chan Abenteuer in Kohlenburg. Den Trailer könnt ihr hier sehen:

1:38 RTL 2-Klassiker Shin Chan bekommt ein neues Spiel und das kommt im Oktober auch zu uns

Autoplay

Bei uns wurde Shin-Chan zunächst jedoch nach 130 Episoden abgesetzt und es dauerte bis 2017, bis die Synchronfirma DMT – Digital Media Technologie GmbH aus Hamburg – wieder damit begann, Folgen auf Deutsch zu vertonen.

Die ursprüngliche deutsche Fassung von Shin-Chan wurde von Interopa Film produziert und adaptiert. Dabei hatte sich das Produktionsunternehmen an der englischen Übersetzung orientiert und sogar die Intro-Melodie von “Say hey! HEY! Shin-chan” von John Loeffler, John Siegler und Jason Paige übernommen.

Damit das Lied jedoch zur deutschen Fassung passt, wurde die englische Version des Songs etwas gemixt und für den deutschen Raum mithilfe der deutschen RnB-Gruppe Bro’Sis angepasst.

YouTube-Kanal Anniki hat die Remix-Version des Shin-Chan-Intros hochgeladen, das ihr euch hier noch einmal anschauen könnt:

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Wo gibt es Shin-Chan noch zu sehen

Obwohl DMT und das Filmvertriebsunternehmen polyband bekannt gegeben haben, dass sie die Anime-Serie weiter adaptieren und synchronisieren werden, sind sowohl auf dem aniverse-Kanal von Amazon Prime als auch bei freenet Video nur die ersten 51 bis 52 Episoden der Serie verfügbar.

Abseits der beiden genannten Plattformen sind sowohl die restlichen deutschen Shin-Chan-Episoden als auch die neuen Anime-Folgen bei keinem anderen Streaminganbieter in Deutschland verfügbar und nur im Disc-Format erhältlich.

Erinnert ihr euch noch an die alte Synchro von Shin-Chan und würdet ihr gerne die Anime-Serie bei Crunchyroll und Co. sehen?