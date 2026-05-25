Wenn ihr damals den Pokédex in der Gelben Edition komplettiert habt, gab es eine Belohnung, die viele gar nicht kennen - Ein Spieler zeigt sie uns

Das Komplettieren des Pokédex' ist eine beeindruckende Leistung, die entsprechend belohnt werden will. Heutzutage freuen sich insbesondere Shiny-Jäger*innen über den Schillerpin, der nach Erhalt die Wahrscheinlichkeit auf ein Shiny drastisch erhöht.
Da der Schillerpin aber erst mit der fünften Generation (Schwarz 2 und Weiß 2) eingeführt wurde, gab es früher eine andere Belohnung. Und die passt gut zu einem bestimmten Zubehör des Game Boys.
Gedrucktes Diplom für komplettierten Pokédex in Pokémon Gelb
Auf Reddit teilte ein fleißiger Pokémon-Trainer im vergangenen Jahr das Foto eines Diploms. Darauf gratuliert Game Freak dem Spieler dazu, alle Pokémon im Pokédex freigeschaltet zu haben. Die Belohnung gibt es selbst heute noch in den aktuellen Editionen.
Die Besonderheit damals war aber, dass das Diplom nicht rein digitaler Natur war, sondern ausgedruckt werden konnte. Das hat auch der Redditor sivablue gemacht:
Link zum Reddit-Inhalt
In den Kommentaren unter dem Foto finden sich zahlreiche Personen, die das dafür zuständige Zubehör kennen, aber auch sehr viele, denen das Game-Boy-Feature komplett unbekannt ist. Zusätzlich scheinen viele Kommentator*innen Spaß daran zu haben, das aktuelle Weltgeschehen rund um die Wahl des neuen Papstes Leo XIV. zu referenzieren – zufälligerweise ist das Diplom nämlich an den Spieler “LEO“ ausgestellt.
Wie ist der Ausdruck möglich? Der Game Boy besitzt eigenes Zubehör. Dazu zählt etwa eine Art “Leselampe“ zum Zocken im Dunkeln. Der Game Boy Printer hingegen ist ein cooles Gerät, das in Kombination mit bestimmten Spielen bestimmte Dinge ausdrucken kann.
Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de.
So zum Beispiel auch in Kombination mit der gelben Pokémon Edition: Das Diplom für den komplettierten Pokédex könnt ihr euch in dieser Edition sowie in den Spielen der nachfolgenden Generation – Gold, Silber und Kristall– mithilfe des Game Boy Printers auf realem Papier ausdrucken. In Pokémon Rot und Blau war das noch nicht möglich.
Der Game Boy Printer
Heutzutage zahlt ihr je nach Verkäufer*in ungefähr 45 bis 115 Euro für ein solches Gerät in gebrauchtem Zustand (via pricecharting.com).
Das Game-Boy-Zubehör wurde in den Jahren 1998 bis 2003 offiziell von Nintendo verkauft. Der Printer ist gleichzeitig wie die Game Boy Camera erschienen – einem “Spiel“, mit dem ihr auf dem Handheld Fotos schießen und sie im Nachhinein mit Stickern und Co. versehen könnt. Da bietet es sich natürlich besonders an, diese in einem letzten Schritt auszudrucken.
So sieht der Game Boy Printer in Kombination mit der Game Boy Camera in Aktion aus:
Link zum Reddit-Inhalt
Der Game Boy Printer druckt auf selbstklebendem Thermopapier, was die Verwendung von Tinte relativiert. Dafür benötigt ihr lediglich das spezielle “Printer Paper“ oder nehmt einfach eigenes Thermopapier, das ihr passend für den Printer zuschneidet.
Wusstet ihr über den Game Boy Printer Bescheid oder habt ihr vielleicht schon selbst ein Pokédex-Diplom oder etwas anderes damit ausgedruckt?
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.