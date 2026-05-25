Wenn ihr damals den Pokédex in der Gelben Edition komplettiert habt, gab es eine Belohnung, die viele gar nicht kennen - Ein Spieler zeigt sie uns

Der Game Boy hatte ein besonderes Zubehör, das modernen Konsolen fehlt. Deswegen ist die Belohnung für den fertigen Pokédex in Gelb (fast) einzigartig.

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Cassie Mammone
25.05.2026 | 18:01 Uhr

In Pokémon Gelb, Silber, Gold + Kristall gibt es eine physische Belohnung, wenn ihr den Pokédex komplettiert. In Pokémon Gelb, Silber, Gold & Kristall gibt es eine physische Belohnung, wenn ihr den Pokédex komplettiert.

Das Komplettieren des Pokédex' ist eine beeindruckende Leistung, die entsprechend belohnt werden will. Heutzutage freuen sich insbesondere Shiny-Jäger*innen über den Schillerpin, der nach Erhalt die Wahrscheinlichkeit auf ein Shiny drastisch erhöht.

Da der Schillerpin aber erst mit der fünften Generation (Schwarz 2 und Weiß 2) eingeführt wurde, gab es früher eine andere Belohnung. Und die passt gut zu einem bestimmten Zubehör des Game Boys.

Gedrucktes Diplom für komplettierten Pokédex in Pokémon Gelb

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Auf Reddit teilte ein fleißiger Pokémon-Trainer im vergangenen Jahr das Foto eines Diploms. Darauf gratuliert Game Freak dem Spieler dazu, alle Pokémon im Pokédex freigeschaltet zu haben. Die Belohnung gibt es selbst heute noch in den aktuellen Editionen.

Die Besonderheit damals war aber, dass das Diplom nicht rein digitaler Natur war, sondern ausgedruckt werden konnte. Das hat auch der Redditor sivablue gemacht:

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In den Kommentaren unter dem Foto finden sich zahlreiche Personen, die das dafür zuständige Zubehör kennen, aber auch sehr viele, denen das Game-Boy-Feature komplett unbekannt ist. Zusätzlich scheinen viele Kommentator*innen Spaß daran zu haben, das aktuelle Weltgeschehen rund um die Wahl des neuen Papstes Leo XIV. zu referenzieren – zufälligerweise ist das Diplom nämlich an den Spieler “LEO“ ausgestellt.

Wie ist der Ausdruck möglich? Der Game Boy besitzt eigenes Zubehör. Dazu zählt etwa eine Art “Leselampe“ zum Zocken im Dunkeln. Der Game Boy Printer hingegen ist ein cooles Gerät, das in Kombination mit bestimmten Spielen bestimmte Dinge ausdrucken kann.

Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de.

So zum Beispiel auch in Kombination mit der gelben Pokémon Edition: Das Diplom für den komplettierten Pokédex könnt ihr euch in dieser Edition sowie in den Spielen der nachfolgenden Generation – Gold, Silber und Kristall– mithilfe des Game Boy Printers auf realem Papier ausdrucken. In Pokémon Rot und Blau war das noch nicht möglich.

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Der Game Boy Printer

Heutzutage zahlt ihr je nach Verkäufer*in ungefähr 45 bis 115 Euro für ein solches Gerät in gebrauchtem Zustand (via pricecharting.com).

Das Game-Boy-Zubehör wurde in den Jahren 1998 bis 2003 offiziell von Nintendo verkauft. Der Printer ist gleichzeitig wie die Game Boy Camera erschienen – einem “Spiel“, mit dem ihr auf dem Handheld Fotos schießen und sie im Nachhinein mit Stickern und Co. versehen könnt. Da bietet es sich natürlich besonders an, diese in einem letzten Schritt auszudrucken.

So sieht der Game Boy Printer in Kombination mit der Game Boy Camera in Aktion aus:

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Der Game Boy Printer druckt auf selbstklebendem Thermopapier, was die Verwendung von Tinte relativiert. Dafür benötigt ihr lediglich das spezielle “Printer Paper“ oder nehmt einfach eigenes Thermopapier, das ihr passend für den Printer zuschneidet.

Wusstet ihr über den Game Boy Printer Bescheid oder habt ihr vielleicht schon selbst ein Pokédex-Diplom oder etwas anderes damit ausgedruckt?

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