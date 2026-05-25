Das neue Lego Batman liefert den Beweis: Monkey D. Ruffy aus One Piece ist sogar in Gotham City ein gesuchter Pirat

Ruffy in Gotham City?

Mit Lego Batman: Legacy of the Dark Knight gibt es endlich wieder ein fantastisches Spiel mit der coolsten Fledermaus aller Zeiten.

Vor allem Film- und Comic-Fans kommen dabei voll auf ihre Kosten, da wir während des Abenteuers in Gotham City viele bekannte Geschichten erleben, auf geliebte Charaktere treffen und natürlich auch allerhand berühmte Schauplätze erkunden.

Tatsächlich verstecken sich aber auch allerhand Easter Eggs in der Spielwelt, mit denen wir so nicht gerechnet hätten – darunter eine Hommage an den bekanntesten Piraten der Manga- und Anime-Welt.

13:43 Die beste Batman Open-World seit 10 Jahren - LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight im Test

Autoplay

Monkey D. Ruffy und viele weitere Anime-Helden in Gotham City

Wenn ihr One Piece lest oder schaut, kennt ihr sicher auch das berühmte Wanted-Poster von Ruffy. Das hat es in einer passenden Form sogar bis nach Gotham City geschafft, was Fans ein Grinsen ins Gesicht zaubert.

Ein Bild davon wurde schon kurz nach Release auf X gezeigt, mittlerweile haben aber auch viele andere diese und viele weitere Referenzen entdeckt.

There is a One Piece reference in the brand new Lego Batman game 😭 pic.twitter.com/6f4xhNtyQX — unonumero56 (@unonumero_56) May 20, 2026

Auch wenn in Batman genau genommen ein gewisser Batty-D-Mittey gesucht wird, sollte allen beim ersten Blick auf das Bild klar werden, um wen es da wirklich geht.

Die Anspielung ist dabei kein Einzelfall. Der Raum, in dem sich das Bild befindet, ist voller Manga- und Anime-Easter Eggs, darunter Sailor Moon, Dragon Ball und Naruto.

Ein Video von allen Postern könnt ihr euch hier anschauen, alternativ verraten wir euch im folgenden Absatz noch, wo ihr sie im Spiel entdecken könnt.

Hier könnt ihr euch die Poster im Spiel anschauen

Sobald ihr Kapitel 1 abgeschlossen habt und zum ersten Mal die aufgepimpte Bathöhle erkundet, trefft ihr ganz automatisch auf Bat-Mite, einen Batman-Superfan. Sobald ihr die Einführung mit ihm abgeschlossen habt, findet ihr seine Shops in Gotham, einen direkt in Tricorner.

Dort könnt ihr euch die Poster anschauen, aber auch viele coole Items für die Bathöhle und auch Anzüge für die spielbaren Charaktere für Studs kaufen. Regelmäßige Besuche lohnen sich also gleich doppelt.

Natürlich gibt es noch zahlreiche weitere Easter Eggs in Lego Batman: Legacy of the Dark Knight. Sind euch etwa die Werbetafeln für die Musicals aufgefallen, auf denen etwa für Bats (statt Cats) oder Les Minifigures (statt Les Miserables) geworben wird?

Besonders schön fanden wir den Tribut an den 2022 verstorbenen Kevin Conroy, der Batman zu Lebzeiten in zahlreichen Serien, Filmen und Videospielen vertont hat. Auf einer Werbetafel im Spiel wird die Show After Hours with Conroy mit der Zeile "The Voice of Gotham's Night" beworben.

Gefällt euch Lego Batman genauso gut wie uns und welche Anspielungen habt ihr schon im Spiel entdeckt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!